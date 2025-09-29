El Valencia demanda a Netflix por su documental sobre Vinícius

El Valencia ha presentado una demanda judicial contra Conspiraçao Films, productora del documental ‘Baila, Vini’, y Netflix, la plataforma que lo alberga, por la imagen que ofrece del club y de su afición en el documental sobre el delantero brasileño del Real MadridVinícius Junior.

Según avanzó el diario AS y pudo confirmar la Agencia EFE, el Valencia ha presentado la demanda en los juzgados de València y reclama una indemnización económica por “intromisión en el derecho al honor”.

El pasado mes de mayo, tras estrenarse en la plataforma Netflix el citado documental, el Valencia exigió por escrito “una rectificación inmediata” ante lo que entiende es una “injusticia” por las falsedades cometidas con la afición valencianista y en julio los abogados del club comenzaron a preparar la demanda.

En el partido disputado en Mestalla el 21 de mayo de 2023, Vinícius Jr. denunció haber recibido insultos racistas por parte de algunos seguidores valencianistas, lo que llevó a parar el partido y a que el jugador identificara a uno de ellos ante la Policía.

Reanudado el partido, el jugador fue expulsado y fue despedido por Mestalla con el grito mayoritario de ‘Tonto, tonto’ pero en la rueda de prensa posterior, el entonces técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo que el estadio se había vuelto “loco” y que toda la grada le había dicho “mono, mono”.

Dentro del documental se incluye un vídeo de la plataforma TikTok correspondiente a ese partido. Las imágenes parecen corresponder al momento de su expulsión y están subtituladas con la palabra ‘mono’ y no ‘tonto, tonto’.

El Valencia ha solicitado en la demanda que se modifiquen estos subtítulos "manipulados" y "falsos" y ha exigido a Netflix y a la productora que se incluya la sentencia en el documental una vez que el caso sea resuelto por el juez que conozca del procedimiento.

El Valencia y la Policía identificaron horas después del choque a otros dos seguidores que también habían hecho gestos racistas a Vinícius y los tres fueron juzgados y condenados en un juicio con conformidad de las partes, como autores de un delito contra la integridad moral con agravante de discriminación por motivos racistas. Además de condenarles a la pena privativa de libertad de 8 meses y al pago de las costas procesales, el fallo les prohíbe acceder a estadios de fútbol que alberguen partidos de Liga y la Federación Española de Fútbol durante 2 años.