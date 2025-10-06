El Valencia fichará en el mercado invernal

El director general de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, no quiso hablar este lunes de objetivos concretos para la actual temporada, pero sí apuntó que el conjunto che tiene que disputar competición europea cuando juegue en el Nou Mestalla, algo que está previsto para la campaña 2027-2028. Hasta entonces el Valencia se reforzará convenientemente, por lo que avanzó que el club fichará en enero.

“Estamos trabajando para que el equipo pueda garantizar que en un estadio del calibre del Nou Mestalla estemos en Europa”, dijo Ron Gourlay en una rueda de prensa que convocó, ante la frustración que ha notado en el entorno valencianista, con el objetivo de lanzar un mensaje de unión y pedir confianza y paciencia.

El Valencia se reforzará en enero

En esa línea, Ron Gourlay expresó que la ambición de todas las personas dentro del club es volver a Europa, pero esto, incidió, "es un mérito que se tiene que ganar”. “Esto se consigue compitiendo día a día, como dice Corberán. Queremos devolver al Valencia a glorias pasadas. El Nou Mestalla está cerca y queremos tener una gran plantilla para jugar allí. Nos quedan cuatro ventanas antes de que podamos jugar en el Nou Mestalla, y seguiremos mejorando el equipo aprovechando todas las ventanas por delante”, expresó.

“No queremos vernos en la situación del año pasado, queremos mejorar. No puedo prometer que vamos a conseguir estar en el fútbol europeo (esta temporada). Nuestra ambición es seguir creciendo como club, nadie quiere hablar del descenso, la clave es estabilizar la situación y seguir mejorando”, añadió Ron Gourlay.

“Cuando hablo de ambición, hablo también de mejora de instalaciones, contratación y el rendimiento del club. Nadie quiere hablar de estar ceca de la zona de descenso, queremos escalar posiciones y que se juzgue al equipo al final de temporada, porque la tabla no tendrá nada que ver al final de temporada con la de ahora”, aseguró.

Sobre la presente temporada, Ron Gourlay reiteró su confianza tanto en el técnico Carlos Corberán como en la plantilla. “No hay ningún jugador en el club que trate de hacer la cama al entrenador”, afirmó.

El Valencia necesita hombres y no niños

“No es la mentalidad del club y no es algo que se permite. Creo en los jugadores, el propietario cree en ellos porque atesoran la calidad necesaria. El entorno está totalmente controlado y no hay ningún tipo de animosidad. En este momento necesitamos hombres, y no niños. Pedimos confianza para que se evalúe el trabajo a final de temporada”, apuntó.

“Estamos en los compases iniciales, tenemos un entrenador capaz de lidiar con cualquier asunto de vestuario y estoy para apoyarle. Hablo cada día con él y con el director deportivo. Entiendo que haya una ligera decepción, pero estoy seguro de que acabarán llegando los resultados. No es el momento de apuntar con el dedo y señalar. Tengo confianza absoluta en el equipo”, agregó.