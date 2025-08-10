El Valencia refuerza su ataque a costa del Villarreal

El Valencia ha fichado al atacante neerlandés de 28 años Arnaut Danjuma, que llega procedente del Villarreal, según confirmó este domingo el club de Mestalla con el que el jugador nacido en Nigeria ha firmado contrato hasta 2028.

Arnaut Danjuma, al que le quedaba una campaña de vinculación con el Villarreal, club que fundamentalmente cobrará por la operación en función de una serie de hitos del jugador y del Valencia y que se reserva un porcentaje de una hipotética futura venta.

El nuevo jugador del Valencia, formado en las categorías inferiores del PSV Eindovhen, se estrenó como profesional con el Nimega de Países Bajos. Pasó por el Brujas belga y por el Bournemouth inglés antes de llegar al Villarreal en el verano de 2021.

Tras una primera campaña con protagonismo en el equipo castellonense en el mercado de invierno de 2022 salió cedido al Tottenham, la siguiente campaña la pasó prestado en el Everton y la última en el Girona, con el que jugó 25 partidos y con el que marcó dos goles en la Liga.

Danjuma se ha convertido en el sexto fichaje del Valencia

Danujma es la sexta incorporación del Valencia para la próxima campaña tras las llegadas de Julen Agirrezabala, José Copete, Baptiste Santamaría, Filip, Ugrinic y Dani Raba.