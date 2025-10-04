El valor de mercado de los futbolistas del Levante y cómo ha crecido el de Etta Eyong desde su fichaje por el cuadro granota

El delantero camerunés del Levante, Etta Eyong, con cuatro goles en esta temporada, ha multiplicado por cuatro su valor de mercado y ha pasado de tener un precio de 5 millones de euros a 20, según el portal especializado en traspasos de jugadores Transfermarkt. Etta Eyong, fichado por el Levante el pasado 1 de septiembre tras pagar 3 millones al Villarreal, se ha revalorizado tras la actualización hecha por el este sitio web en la jornada de este 2 de octubre y ya es el jugador de la plantilla levantinista con mejor valoración económica.

El camerunés de 21 años, que además de los cuatro goles lleva tres asistencias en LaLiga EA Sports, ya ‘cuesta’ 20 millones cuando en junio, tras haber debutado con el Villarreal con ficha del filial, tenía asignado un valor de 5 millones.

Etta Eyong y los futbolistas del Levante con mayor valor de mercado

Además, Transfermarkt completa el podio de los levantinistas con más valor con el medialuna Carlos Álvarez, con una tasación de 15 millones cuando en junio ‘costaba’ 6, y con el delantero Iván Romero, que como Etta Eyong lleva cuatro goles, ha pasado de un valor de marcado de 1,5 millones a 7,5 ‘kilos’.

Otros futbolistas de la plantilla como Dela y Oriol Rey han subido su cotización ligeramente, mientras que el jugador con menor valor de mercado es José Luis Morales, que a sus 38 años y que en junio de 2019 llegó a tener un precio de 10 millones ahora tiene una valoración de apenas 500.000 euros.