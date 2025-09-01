El Villarreal cierra el fichaje más caro de su historia

El Villarreal ha incorporado en el último día del plazo de fichajes al delantero internacional georgiano Georges Mikautadze, que llega procedente del Olympique de Lyon y firma por seis temporadas, informó el club castellonense.

El futbolista, de 24 años, se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del club, ya que el Villarreal ha abonado 30 millones de euros por su fichaje, según fuentes cercanas a la operación, con los que supera los 25,5 millones que costó el también delantero Paco Alcácer en la temporada 2019-2020.

El club castellonense hace este esfuerzo para reforzar la línea de ataque en una temporada en la que disputa la Liga de Campeones. El destacado desembolso económico por el internacional georgiano o por el defensa Renato Veiga han sido posibles por los importantes traspasos de varios jugadores a lo largo de este mercado como Álex Baena, Thierno Barry o Yeremy Pino.

El traspaso de última hora del internacional español Yeremy Pino al Crystal Palace permitió al Villarreal lanzarse los últimos días al mercado para hacerse con el fichaje del internacional georgiano.

El jugador cerró los trámites de su fichaje el pasado domingo, ya que tenía que incorporarse este lunes a la concentración de su selección, aunque se le pudo ver en Lyon para despedirse de compañeros y aficionados.

Georges Mikautadze es el primer georgiano que vestirá la camiseta del Villarreal, será el sustituto del también delantero Thierno Barry y lucirá el dorsal número 9 en su camiseta.