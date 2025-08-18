Oficial
Vuelve a España de la mano del Mallorca
Aunque ha recalado en calidad de cedido, el Real Mallorca tendrá una opción de compra sobre él
El Real Mallorca ha hecho oficial la llegada del central albano Marash Kumbulla procedente de la Roma en calidad de cedido hasta final de temporada con opción de compra, tal y como especifica el conjunto italiano en su comunicado.
El futbolista ya aterrizó en la tarde de este domingo en la isla y se entrenará con sus nuevos compañeros desde este martes tras haber superado el reconocimiento médico con éxito.
La pasada temporada estuvo cedido en el Espanyol y jugó 36 partidos, entre LaLiga y la Copa del Rey, después de haber pasado por clubes italianos como el Hellas Verona y el Sassuolo.
El defensa ha valorado en su llegada "la confianza" que le han transmitido el director de fútbol, Pablo Ortells, y su nuevo entrenador, Jagoba Arrasate: "Me hablaron mucho del proyecto que tiene el Mallorca y cuando me llamó el club quise estar aquí lo antes posible".
✕
Accede a tu cuenta para comentar