Xavi Hernández, candidato a un nuevo banquillo

El Al Ittihad de Karim Benzema ha destituido a Laurent Blanc cuatro meses después de conquistar con el equipo saudí la liga y la copa. La derrota ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo sentenció al técnico francés, que venía muy tocado tras el titubeante inicio en la Champions asiática y la derrota de su equipo en la Supercopa. Si bien Sergio Conceiçao parece el gran favorito para tomar su relevo, la primera opción del Al Ittihad es Xavi Hernández, sin equipo tras su paso por el Barcelona. No obstante, las negociaciones con el catalán no están resultando sencillas.

Xavi Hernández podría llegar al Al Ittihad y Karim Benzema abandonar el conjunto saudí

Así lo asegura MARCA, que señala que los planes de Xavi Hernández no pasan por entrenar en Arabia Saudí por mucho dinero que el equipo en el que juega Karim Benzema pueda poner sobre la mesa. Y precisamente al dinero que cobra podría renunciar el que fuera delantero del Real Madrid, que es el tercer futbolista mejor pagado del mundo tras Cristiano Ronaldo y Leo Messi, para poder regresar a Europa a sus 38 años. Pese a que Karim Benzema tiene la opción de renovar con el Al Ittihad, con el que termina contrato a final de temporada, por otra campaña, José Mourinho, con el que coincidió en el conjunto blanco, le ha llamado personalmente para que ponga rumbo junto a él al Benfica en el mercado invernal. ¿Será capaz de convencerle el técnico luso para que abandone Arabia Saudí?