El zasca de Koke a Vinícius después de que el brasileño le llamase “llorón”

Vinícius y Koke Resurrección tuvieron sus más y sus menos durante el derbi entre el Atlético y el Real Madrid disputado en el Metropolitano que se saldó con una victoria para los locales por 5-2.

Tras un enfrentamiento entre ambos, Vínicius se dirigió a Koke Resurrección y le dijo: “Llorón de mierda”. Si bien el capitán del Atlético de Madrid se lo tomó a risa, replicó después con un zasca al brasileño. Refiriéndose a Kylian Mbappé, autor del primer gol del Real Madrid, le dijo a Vinícius: “Te come la tostada (…) El mejor”.

Vinícius, por su parte, mantuvo la calma y respondió: “Claro, pero juega conmigo y vamos a ganar más”. A su vez, el delantero del Real Madrid acusó al centrocampista del Atlético de haber filtrado anteriores conversaciones sobre el césped entre ambos a la prensa. “Tú siempre, siempre hablas con la prensa. Todo lo que le digo lo habla a la prensa”, le reprochó.

Koke igualó a Sergio Ramos en derbis

Más allá de su discusión con Vinícius, Koke Resurrección alcanzó el techo histórico de derbis disputados, dando caza a los 43 de Sergio Ramos, en un duelo en el Metropolitano que también sirvió a Jan Oblak para entrar en el top-10 con 35 enfrentamientos ante el Real Madrid, superando a Iker Casillas y convirtiéndose en el portero con más duelos disputados.

Koke Resurrección, que ya era desde hace años el jugador del Atlético de Madrid con más derbis tras superar a Adelardo Rodríguez, ya es historia del gran duelo madrileño al alcanzar 43 encuentros y dar caza al registro que marcó Sergio Ramos en diciembre de 2020, fecha de su último duelo regional con la camiseta blanca.