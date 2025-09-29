Acceso

El zasca de Koke a Vinícius después de que el brasileño le llamase “llorón”

Vinícius y Koke Resurrección tuvieron sus más y sus menos durante el derbi entre el Atlético y el Real Madrid disputado en el Metropolitano

MADRID, 27/09/2025.- El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección (d) pelea un balón ante el delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que se disputa en el estadio Riyadh Air Metropolitano este sábado. EFE/SERGIO PÉREZ
Vinícius y Koke durante el derbi en el MetropolitanoSERGIO PEREZAgencia EFE
Vinícius y Koke Resurrección tuvieron sus más y sus menos durante el derbi entre el Atlético y el Real Madrid disputado en el Metropolitano que se saldó con una victoria para los locales por 5-2.

Tras un enfrentamiento entre ambos, Vínicius se dirigió a Koke Resurrección y le dijo: “Llorón de mierda”. Si bien el capitán del Atlético de Madrid se lo tomó a risa, replicó después con un zasca al brasileño. Refiriéndose a Kylian Mbappé, autor del primer gol del Real Madrid, le dijo a Vinícius: “Te come la tostada (…) El mejor”.

Vinícius, por su parte, mantuvo la calma y respondió: “Claro, pero juega conmigo y vamos a ganar más”. A su vez, el delantero del Real Madrid acusó al centrocampista del Atlético de haber filtrado anteriores conversaciones sobre el césped entre ambos a la prensa. “Tú siempre, siempre hablas con la prensa. Todo lo que le digo lo habla a la prensa”, le reprochó.

Koke igualó a Sergio Ramos en derbis

Más allá de su discusión con Vinícius, Koke Resurrección alcanzó el techo histórico de derbis disputados, dando caza a los 43 de Sergio Ramos, en un duelo en el Metropolitano que también sirvió a Jan Oblak para entrar en el top-10 con 35 enfrentamientos ante el Real Madrid, superando a Iker Casillas y convirtiéndose en el portero con más duelos disputados.

Koke Resurrección, que ya era desde hace años el jugador del Atlético de Madrid con más derbis tras superar a Adelardo Rodríguez, ya es historia del gran duelo madrileño al alcanzar 43 encuentros y dar caza al registro que marcó Sergio Ramos en diciembre de 2020, fecha de su último duelo regional con la camiseta blanca.

