Laporta aclara el conflicto con la Federación por Lamine Yamal

Joan Laporta ha querido poner fin al episodio que enfrentaba al FC Barcelona con la Real Federación Española de Fútbol en torno a la situación del joven Lamine Yamal y su disponibilidad entre club y selección.

Durante una intervención en el programa El Matí de Catalunya Ràdio, el presidente azulgrana explicó que “les comunicamos cuando tuvimos la respuesta del doctor que lo examinó. Nuestros doctores se lo trasladaron a los de la Federación, y así ha ido. No queremos polémicas”.

Laporta detalló que el lunes acudió un especialista que realizó el diagnóstico y el tratamiento, y añadió que el club “quiere tenerlo en las mejores condiciones y a disposición”. Según explicó, “se ha producido así, y ha coincidido con el partido de la selección, pero la selección ya lo tiene bastante bien encaminado”.

El presidente culé también se refirió a la pubalgia que arrastra Lamine Yamal: “Ahora tiene un problema con la pubalgia, y tiene mucho mérito que siga jugando. Eso demuestra su compromiso. Como futbolista es un genio, al que tenemos que proteger y ayudar a que mejore día a día porque todavía no ha llegado a su máxima excelencia. Es el mejor del mundo en su posición”.

Con sus declaraciones, Laporta quiso disipar cualquier duda o tensión entre el club y la Federación, subrayando que ambas partes han estado coordinadas y que el objetivo común es proteger al joven talento y evitar que la situación derive en una polémica innecesaria.