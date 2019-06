¿Qué tiene que pasar para ver a la selección masculina y femenina en los Juegos?

Los Juegos Olímpicos empiezan en poco más de un año, y aunque el fútbol no es el deporte estrella, luchar por una medalla es siempre algo especial. Los chicos de la sub 21, ahora en el Europeo de Italia, y las chicas de la absoluta, por primera vez en octavos de un Mundial, se juegan en los próximos días su presencia en Tokio 2020.

Selección masculina:

En la cita Olímpica tan solo se permite tener tres jugadores por encima de los 23 años, por ello la clasificación la marcan las selecciones sub 21 o sub 20. España necesita meterse en semifinales del Europeo para lograr clasificarse, algo que tiene en su mano, aunque no será tarea fácil. Antes del partido de mañana España está empatada a 3 puntos con Italia, y goalaverage perdido, y juega contra Polonia que tiene 6 puntos, se clasificaría si:

- Gana a Polonia por más de dos goles.

- Gana a Polonia por menos de tres goles e Italia no gana a Bélgica.

Selección femenina:

El Mundial de Francia será el encargado de decidir qué selecciones europeas irán a Tokio. Las tres mejores clasificadas en esta cita mundialistas coparán las únicas tres plazas (de 12) reservadas para la confederación europea. Para ello las chicas de Jorge Vilda tendrán que derrotar en octavos a las grandes favoritas, las estadounidenses.

En liza todavía están: Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, Alemania y Suecia. Sobre el papel, Francia y Holanda lo tienen más complicado ante Brasil y Japón, pero todo puede pasar. Si España consiguiera la machada y eliminase a las tres veces y vigentes campeonas se plantaría en cuartos con muchas opciones de llegar a Tokio.