Una leyenda del Manchester United dicta sentencia sobre su entrenador: es solo cuestión de tiempo

El propietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, se ha visto obligado a salir al paso de los rumores para asegurar que no se tomarán decisiones impulsivas sobre el futuro de Ruben Amorim. Es un mensaje de aparente calma que, busca contener una tormenta mediática que arrecia con fuerza sobre el banquillo de Old Trafford.

De hecho, la realidad del equipo es desoladora y choca frontalmente con las palabras de la directiva. El equipo se encuentra hundido en la décima posición de la Premier League, con apenas diez puntos sumados en siete jornadas. La última derrota en casa por un contundente 1-3 frente al Brentford no ha hecho más que agravar una crisis que parece no tener fin y que deja al técnico portugués en una posición extremadamente delicada.

Asimismo, la presión no solo llega desde la grada o los resultados, sino también desde voces autorizadas del fútbol inglés. El exjugador Jamie Carragher ha pronosticado públicamente que Amorim no llegará a dirigir al equipo en Navidades. Una opinión aún más cruda es la de una leyenda del club como Paul Scholes, quien ha sentenciado que el despido del entrenador es, simplemente, "cuestión de tiempo".

La tormenta perfecta se cierne sobre Old Trafford

Lo cierto es que desde su llegada el pasado noviembre de 2024, los resultados no han acompañado al técnico luso. En uno de los peores contextos deportivos e institucionales del Manchester United, Amorim, que llegaba como una apuesta fresca luego de su laureado paso por el Sporting Clube de Portugal, no supo ofrecer a los Red Devils una alternativa a lo que ya venía proponiendo sin éxito su homólogo Erik Ten Hag.

Con un más que pobre balance para la entidad de un club como el United (10 victorias, 7 empates y 17 derrotas en 34 partidos ligueros), logrando tan solo 34 puntos de 102 posibles, Amorim previsiblemente abandonará el club inglés, el cual buscará la tan ansiada revolución que lo devuelva al lugar que le corresponde.