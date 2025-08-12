La lista para el Europeo de Doma Clásica... a dos semanas para el campeonato

A dos semanas del Campeonato de Europa de Doma Clásica, la Real Federación Hípica Española ha ofrecido la composición de la selección que competirá en Crozet (Francia) del 26 al 31 de agosto. En teoría, el equipo se conformaría en función a los resultados del Campeonato de España, Aachen, Deauville y Macon. La última cita concluyó el 3 de agosto y los jinetes han tenido que esperar una semana para conocer la convocatoria cuando en otras disciplinas, como el TREC, los binomios seleccionados sabían que estaban convocados con más de un mes de antelación.

En dos semanas hay que planificar viajes de caballos, jinetes y equipos, hoteles y todo un organigrama que hubiera sido más sencillo de organizar si se hubiera conocido el equipo antes, pero si el Secretario General de la RFHE aseguraba que hasta el día 19 estaba abierto el proceso de inscripción...

Los cuatro binomios escogidos son Beatriz Ferrer-Salat con "Elegance", Borja Carrascosa Martínez con "Frizzantino FRH", Teia Hernández Vila con "Romero de Trujillo" y Francisco Benítez Sánchez con "Lord Platinum".

La doble medallista olímpica en Atenas es una fija del equipo nacional. Cinco Juegos (Atlanta, Sídney, Atenas, Río y Tokio), diez Campeonatos de Europa desde su estreno en Mondorf les Bains en 1995... "Elegance", su caballo principal, ya estuvo con ella en Tokio 2020 y en el Campeonato de Europa de 2021. El CDI3* de Mâcon Chaintré fue la última aparición internacional del binomio. Fue tercero en el Gran Premio y segundo en el Gran Premio Especial.

Borja Carrascosa debutó en unos Juegos Olímpicos el pasado verano con "Frizzantino FRH". Desde París el binomio ha competido en varias Copas del Mundo acumulando medias cercanas o superiores al 70 por ciento. Debutó en Rotérdam 2019 en un Campeonato de Europa Absoluto. "Frizzantino FRH" es un caballo joven con margen de crecimiento en las grandes citas-

Teia Hernández Vila llevará la bandera del Pura Raza Española (PRE) con "Romero de Trujillo" en lo que será el primer Campeonato de Europa Absoluto para ambos. El binomio participó en el Mundial de Herning 2022 y su única aparición internacional este año ha sido el CDI3* de Deauville, donde fueron segundos en el Gran Premio y se llevaron el Gran Premio Especial. "Romero de Trujillo" es uno de los mejores PRE con los que cuenta la raza. Es campeón del mundo, y el hecho de que un Pura Raza Española vuelva a pisar un cuadrilongo continental es un motivo de orgullo para la hípica española.

Francisco Benítez Sánchez, de 32 años, es el jinete más joven del equipo español. Junto a "Lord Platinum" ha competido en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes en 2021, 2022 y 2023 en las categorías de 5, 6 y 7 años. En junio de este año debutaron en Gran Premio en el CDI3* de Brno, donde ganaron tanto el Gran Premio como el Especial. Deauville fue su segundo y último concurso en lo que llevan de estreno internacional en la categoría reina de la disciplina y firmaron un cuarto y un quinto puesto.

No se ha hecho público ningún binomio de reserva, pero están inscritos José Antonio García Mena con "Gladiador do Lis", Juan Antonio Jiménez Cobo con "Quartar", Claudio Castilla con "Hi Rico do Sobral" y el segundo caballo de Borja Carrascosa, "Sir Hubert NRW".