Los otros fichajes: golazo de Rodrygo de falta, desparpajo de Kubo y flojo Jovic

La segunda parte del encuentro contra el Bayern dio la oportunidad a la mayoría de los fichajes del Real Madrid, que tuvieron diferentes actuaciones. Sólo era el primer amistoso, pero algunos de los jóvenes no quieren perder ni un segundo. Por ejemplo, Rodrygo, autor del único tanto del conjunto español, como puede verse el vídeo que acompaña a esta información. El brasileño está inscrito con el Castilla y seguramente empiece la temporada en el filial, pero tiene opciones de ir subir. Parecido a lo que pasó con Vinicius el año pasado. Rodrygo marcó el gol y mostró movilidad, habilidad y picardía, como en la acción que supuso la expulsión del portero del Bayern. De esa falta llegó el tanto.

Pero para desparpajo el de Kubo. Con 18 años y vistiendo por primera vez la camiseta del Real Madrid, no pareció presionado en ningún momento. Fue un reflejo de lo que se ha visto estos días en los entrenamientos. El japonés pidió el balón con personalidad y demostró su capacidad para regatear y su visión de juego, como por ejemplo en el pase filtrado a Vinicius que éste no aprovechó. No tuvo el premio del gol, pero fue el mejor de los suyos en una segunda mitad en la que el Madrid estuvo más impreciso y más frágil. El Bayern se lo hizo pagar.

Las otras dos incorporaciones llamaron menos la atención. Sí se vio la capacidad ofensiva de Mendy en el lateral derecho. Jovic estuvo más flojo y poco participativo.