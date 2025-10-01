Luka Doncic gana seis kilos y revoluciona su físico para la nueva temporada

Luka Doncic, estrella de los Lakers, ha sorprendido a sus seguidores con un notable aumento de peso: aproximadamente seis kilos más que el año pasado. Sin embargo, este cambio no se debe a casualidad, sino a un plan minucioso de entrenamiento y nutrición.

El base esloveno ha dedicado los últimos meses a trabajos de fuerza específicos, combinados con una dieta adaptada para ganar masa muscular sin perder velocidad ni agilidad en la cancha. Este enfoque le permite ser más resistente en el contacto físico y mantener su rendimiento en partidos exigentes.

El “truco” de Doncic consiste en un equilibrio entre entrenamiento con pesas, ejercicios funcionales y recuperación, asegurándose de que cada kilo ganado tenga un propósito atlético. Su cuerpo ahora refleja un físico más robusto, pero sin sacrificar la fluidez y creatividad que lo caracterizan en la NBA.

Entrenadores y compañeros destacan que este cambio podría marcar la diferencia en momentos decisivos de la temporada, al permitirle enfrentarse con mayor fortaleza a rivales y mantener un nivel competitivo durante todo el año.

Con este nuevo enfoque, Doncic demuestra que la combinación de técnica, estrategia física y disciplina personal puede traducirse en mejora integral de rendimiento, consolidándolo como uno de los jugadores más completos y peligrosos de la liga.