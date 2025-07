María Sharapova desvela el origen de sus gemidos en la pista

María Sharapova ha vuelto a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar un video que ha sorprendido tanto a los fanáticos del tenis como a los seguidores del entretenimiento. A sus 38 años, la extenista rusa participó en el popular programa de YouTube Hot Ones, en el que los invitados responden preguntas mientras comen alitas de pollo cada vez más picantes. Lejos de pasar desapercibida, Sharapova se mostró completamente desbordada por el nivel extremo de picante, protagonizando momentos de llanto, carcajadas y expresiones espontáneas que rápidamente se viralizaron.

Durante el programa, Sharapova fue alcanzando su límite a medida que probaba salsas cada vez más intensas, hasta llegar a una que superaba las 135.000 unidades en la escala Scoville. Con los ojos vidriosos, la cara enrojecida y entre maldiciones y risas, soltó frases como “What the f\*\*\* is a cherry picker?”, mientras intentaba mantener la compostura frente al calor insoportable. Su reacción fue natural y divertida, algo que el presentador del programa no solo aceptó, sino que animó diciendo: “Let it fly”.

Pero el momento más comentado llegó cuando, entre pregunta y pregunta, Sharapova habló abiertamente sobre uno de los aspectos más icónicos —y polémicos— de su carrera: sus conocidos gemidos en pista. “¿Mis gruñidos? Querría decir que fue un factor de intimidación, pero estaría mintiendo”, confesó. “Empecé a hacerlo cuando era joven. Simplemente pasó… y funcionó. Así que seguí haciéndolo. Con el tiempo, el sonido se hizo más fuerte”, explicó la rusa, dejando claro que no fue una estrategia premeditada, sino una expresión instintiva que terminó por formar parte de su estilo.

Sharapova, que se retiró del tenis profesional en 2020 con cinco títulos de Grand Slam y una carrera llena de éxitos, no solo dejó huella por su talento en la pista, sino también por su carácter y personalidad. Con este video, demuestra que sigue conectada con su público, combinando autocrítica, humor y cercanía. A pesar del paso del tiempo, su figura continúa generando interés tanto dentro como fuera del deporte, y ahora también en el mundo del entretenimiento digital.

Con lágrimas en los ojos por el picante y una sinceridad desarmante, Sharapova ha vuelto a acaparar la atención global. Esta vez, no por su servicio potente o su derecha cruzada, sino por su capacidad de reírse de sí misma… y por aclarar, al fin, el misterio de sus famosos gemidos tenísticos.