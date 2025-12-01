"Maribicho", la boxeadora murciana que se ha llevado el IBF latino a sus 40 años y peleando con una mano rota

La boxeadora murciana Mari Carmen Romero "Maribicho" se hizo con el título IBF Latino en Almería y logró ese éxito tras pelear desde el segundo asalto con la mano izquierda rota, informa Efe.

La veterana púgil Puerto Lumbreras, de 40 años cumplidos el 1 de agosto, se proclamó campeona latina en un combate épico en el que se impuso por decisión unánime de los jueces a la mexicana Elisabeth "Veneno" López en el club Olimpo Box de la localidad almeriense de San Isidro, dentro del municipio de Níjar.

Maribicho, con un palmarés que ya incluye tres campeonatos de Europa de boxeo y un campeonato del mundo de muay thai, además de varias disputas por títulos mundiales, mostró su talante resiliente y su gen competitivo para consolidar aún más su posición como una de las grandes figuras del boxeo femenino español.

¡Con una fractura en su mano izquierda!

El combate por el cinturón IBF Latino fue especialmente duro y físico. En el segundo asalto Romero sufrió una fractura en la mano izquierda, una lesión que habría obligado a muchos boxeadores a abandonar, pero ella aguantó el dolor, mantuvo una estrategia más conservadora y convirtió la adversidad en motivación para imponerse finalmente a su rival en "una de las peleas más duras" de su carrera, tal y como reconoció a la finalización de la misma.

"En el segundo asalto noté que la mano se había roto, pero no podía rendirme. Este título significa demasiado y estoy muy feliz y muy orgullosa del trabajo realizado", añadió.

Tras esta victoria la púgil tiene ya en su horizonte el siguiente gran desafío, que es la disputa del cinturón Silver del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), uno de los títulos de mayor prestigio internacional.

En los próximos días Romero deberá someterse a valoración médica para conocer el alcance exacto de la lesión y determinar los plazos de recuperación antes de iniciar su preparación para esta nueva cita pero ya piensa en ella. "Ni un día de descanso porque esto no para y quiero seguir haciendo historia", declaró la lumbrerense tras este nuevo triunfo.