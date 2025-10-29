Mario Aparicio, el ciclista español expulsado "de por vida" de China por poner un cerdo junto a la bandera del país: "Hay que desconectar"

Hace unos días, el ciclista español del Burgos Burpellet BH, Mario Aparicio, se convirtió en tendencia después del último circuito que disputó, el Tour de Mentougou de China. Una carrera exótica, lejana y que se disputaba en poco tiempo, suficiente para que el castellano-leonés no lo olvide nunca. Pero no precisamente por algo positivo, sino que las autoridades asiáticas le han prohibido "de por vida" entrar en China después de expulsarle por quizás un malentendido: poner un emoticono de una cabeza de cerdo junto al de la bandera del país asiático.

Un suceso que ocurrió a mediados de octubre, después de que el corredor debutara en su primera grande, la Vuelta a España (competición en la que acabó en el puesto 91º). El equipo burgalés acabó copando el podio, pero Aparicio fue expulsado tras la primera etapa por este mal entendido: solo eran dos emoticonos, uno de un cerdo, y el otro, el de la bandera china, compartidos junto al recorrido que había completado en esa jornada.

Una relación que fue publicada en sus redes sociales, suficiente para que le llovieran críticas. E incluso, hubo quien dijo que podía deberse a una gracia con el concepto "co-china", como una palabra compuesta entre cochino y china.

Por qué el ciclista Mario Aparicio ha sido expulsado de China y tiene prohibido entrar "de por vida"

Hasta los medios de comunicación de China se hicieron eco de lo sucedido entre el ciclista español con los emoticonos, a pesar de que Mario Aparicio lo borró rápidamente. "Un ciclista español publicó contenido inapropiado en redes sociales, uniendo la bandera nacional china con un emoji de una cabeza de cerdo, lo que desató una gran polémica", escribieron. "Fue un insulto a nuestra nación", publicó otro periódico.

Incluso otro periódico del país asiático argumentó que cuando Aparicio subía recorridos de carreras de otros países, usaba siempre el emoticono de la bandera del país.

La organización, asimismo, decidió descalificar a Aparicio, argumentando que "constituye un comentario inapropiado que atenta contra el espíritu deportivo, daña la imagen del evento y tiene un impacto social negativo". Aparicio confesó, poco después, que incluso recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales.

El ciclista de Aranda de Duero, después de la polémica, subió a través de Instagram una imagen en la que explicaba que "después de una larga temporada, es el momento de desconectar y recargar energía para la próxima". Asimismo, desde el Burgos BH intentaron calmar la situación explicando que el emoji no tenía una connotación política ni cultural, sino que formaba parte de una broma entre el grupo dirigida a un compañero que había ganado la etapa

Aparicio cuenta con tres triunfos en su palmarés: dos etapas en el Tour de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), una en 2024 y otra este año, y una más, también en 2024, en la Vuelta al lago Qinghai, en China.