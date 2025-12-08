Marruecos instala el mayor vivero de césped natural para los estadios que albergarán la Copa de Áfricay el Mundial

A pocos meses de importantes torneos internacionales, Marruecos confía en un nuevo y gigantesco vivero de césped natural ubicado en Boukador, cerca de Tánger. Abastecerá a los estadios del Mundial y la próxima Copa Africana de Naciones con césped que cumple con los más estrictos estándares de la FIFA.

Gestionado por la empresa marroquí Somecotrad, el terreno abarca casi 12 hectáreas, el equivalente a más de 17 campos de fútbol de nivel internacional. Es aquí donde crece Paspalum TE Platinum, una variedad premium que se ha convertido en el sello distintivo de los estadios marroquíes. En los últimos meses, camiones cargados con franjas de césped han salido regularmente del pueblo de Boukador para abastecer los estadios que albergarán los próximos grandes eventos futbolísticos.

El césped cultivado en Boukador recibió la máxima calificación por parte de los expertos de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA y ya ha abastecido y equipado varias sedes, como el Gran Estadio de Tánger, el complejo Moulay Abdellah en Rabat, el Estadio Moulay Hassan y el Estadio Al-Barid, además de numerosos campos de entrenamiento en todo el país.

El césped natural cultivado en Boukador posee características especialmente adaptadas al clima local: alta resistencia a la salinidad, bajo consumo de agua y un crecimiento óptimo incluso en condiciones de sombra, destaca Le36o.