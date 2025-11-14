El mensaje de Clemente sobre el derbi vasco: "Si el Athletic va 'cagadito' a Anoeta, la Real le empapela"

El histórico técnico ha puesto el foco en la mentalidad con la que el Athletic debe afrontar el duelo en Donostia. Clemente advierte que, para que el Athletic compita con garantías en ese tipo de partido especial, no basta con hacer lo habitual en la liga: “los derbis son partidos en los que nunca influye la clasificación”, recalca, subrayando que lo que marca la diferencia es la actitud.

Clemente apunta que la Real Sociedad, a pesar de haber pasado por un año complicado, llega al partido con algo más de confianza tras su última victoria. Por el contrario, advierte que el Athletic podría verse superado si entra al partido “cagadito”, con miedo o sin convicción.

En su análisis, Clemente recalca que el Athletic debe salir “a por ellos y a toda caña”, sin complejos ni concesiones. Si no lo hace así, pronostica que el conjunto rojiblanco será “empapelado” por la Real Sociedad. Es decir, para él la única vía para no verse superado es imponer desde el primer minuto presencia, dominio y agresividad controlada.

Otro punto que subraya es que el derbi tiene vida propia, independientemente de la situación clasificatoria actual de ambos equipos. Aunque la Real Sociedad estaba en un momento bajo y el Athletic había pasado por una racha complicada, para Clemente eso no es lo determinante: “Ni ellos están tan bajos ni nosotros estábamos tan bien antes de esta última racha mala”. Ese matiz pone de relieve que lo que va a pesar realmente es quién quiera más, quién esté mejor preparado mentalmente y quién tenga más ganas de ganar el clásico vasco.

Para cerrar, Clemente alude a la juventud de algunos jugadores en el Athletic y cómo pueden sentirse condicionados por la presión del duelo: habla de “los chavales jóvenes llegarán algo cagaditos al derbi”, lo que hace que sea aún más importante que el equipo y cuerpo técnico transmitan seguridad y confianza. En su opinión, sólo así el Athletic puede afrontar el partido en el estadio de la Real Sociedad con opciones reales de imponer su juego y no dejarse arrastrar por el ambiente rival.