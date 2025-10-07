El mensaje de Ilia Topuria en redes que señala su regreso: "Nadie está a salvo"

El regreso de Ilia Topuria es una de las mayores incógnitas dentro de la UFC. El campeón del peso ligero es actualmente el mejor peleador libra por libra de la compañía y, por tanto, uno de los peleadores que más interés genera entre los aficionados.

Tras hacerse con el cinturón el pasado mes de junio, el hispano-georgiano ha sembrado la duda acerca de cuál será su siguiente paso. El sabor de boca que dejó en su último combate hace que muchos quieran verle de vuelta defendiendo el cinturón y demostrando que es el mejor de la categoría.

El silencio ha sido el protagonista durante los últimos meses, y ha sido el propio Ilia el que no ha querido desvelar nada acerca de su futuro. Sin embargo, la cuenta atrás parece haber comenzado después de que 'El Matador' haya publicado un enigmático mensaje en sus redes sociales.

Ilia Topuria "asusta" con su vuelta

Parece que la espera está llegando a su fin. Ilia ha guardado silencio durante los últimos meses, pero su vuelta a la jaula de la UFC está cada vez más cerca. Y es que el hispano-georgiano ha publicado un mensaje en sus redes dando a entender que está de vuelta.

Tras cuatro meses disfrutando de vacaciones y desconexión, Topuria vuelve a la carga y se pronuncia dejando un mensaje a todos sus rivales. "El rey está llegando. Nadie está a salvo. Alinéalos. ¡¡¡La toma de poder continúa!!!", escribía en sus redes.

El rival de Ilia Topuria para su próximo combate

A la espera de saber la fecha exacta en la que Ilia Topuria volverá a pisar el centro del octágono, las miradas están puestas en quién será su rival para la primera defensa del título. Y es que el presidente de la UFC ha confirmado recientemente quién podría ser la primera prueba como campeón de Ilia.

Durante varios meses, el nombre de Arman Tsarukyan ha estado presente en las conversaciones. No obstante, su falta de actividad en el último año y medio ha provocado que la compañía necesite algo más para darle la oportunidad. Es por ello que el armenio tendrá que pelear contra Dan Hooker el próximo 22 de noviembre para poder ser el próximo contendiente.

Así lo aseguró el propio Dana White, presidente de la UFC, afirmando que el ganador de dicho combate sería el contendiente número uno por el título.

Justin Gaethje, otra de las opciones

Sin embargo, otra de las posibilidades que se baraja es la de Justin Gaethje. Recientemente, el presidente de la UFC ha asegurado que el objetivo de la compañía es cerrar una gran cartelera para enero, mes en el que dará comienzo al acuerdo con Paramount.

A partir de estas declaraciones, Álvaro Colmenero, periodista español, ha asegurado que el plan pasa por incluir a Ilia Topuria en dicha cartelera, y en ese caso su rival sería el estadounidense.

Se trata del primer evento numerado de la promotora que tendrá lugar en 2026, por lo que quieren comenzar el año por todo lo alto. Además, Gaethje era una de las opciones que más sonaba en los últimos meses, por lo que el emparejamiento cuadraría a la perfección.

El tiempo corre y todo hace indicar que Ilia Topuria está cerca de llegar a un acuerdo. Pese a que su regreso podría demorarse hasta 2026, la realidad es que el anuncio de su próximo combate está cerca. El hispano-georgiano tiene como prioridad el combate de su hermano Aleksandre, que luchará el próximo 22 de noviembre, y a partir de ahí el camino quedará totalmente despejado para el campeón.