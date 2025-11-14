Miami Dolphins - Washington Commanders, horario y dónde ver online TV, NFL en España, hora del partido en el Bernabéu

Madrid se paraliza de cara al gran evento del fin de semana, la llegada de la NFL a España con el encuentro entre Washington Commanders y Miami Dolphins en el Santiago Bernabéu de este domingo. El partido se hace notar durante toda la semana en la capital con gran cantidad de actividades en distintos puntos de la ciudad e incluso se montará un mini estadio en Príncipe Pío. Tanto es así que para el domingo el Ayuntamiento de Madrid contempla cortes de tráfico en diez tramos aledaños al estadio.

Los equipos llevan ya unos días en Madrid. Los Washington Commanders se están entrenando durante la semana en Valdebebas y los Miami Dolphins en el Metropolitano, donde han recibido la visita hasta de Simeone. Pese a que todavía quedan algunas entradas disponibles, la expectación es máxima de cara a un encuentro nunca antes visto en nuestro país. Solo quedan disponibles, en el rango de las localidades estándar, por un precio entre 165 euros a los 345, 88.

Un Bernabéu revolucionado

Las banderas de España, Estados Unidos y la NFL ya ondean desde hace días en lo más alto del estadio, que ha sufrido una gran transformación. El césped se ha adaptado a las medidas de esta competición y los banquillos estarán colocados de forma diferente, pero el cambio más llamativo y que ha llegado para quedarse es que el feudo blanco borra el "Santiago" para pasar a llamarse solo Bernabéu. Esta iniciativa que busca una "modernización" visual y gráfica de uno de los estadios más imponentes del planeta incluye asimismo un cambio de logo.

Alcohol y conciertos en el partido

Uno de los grandes problemas de la reforma del Bernabéu es la paralización de los conciertos,que parece cerca de arreglarse, pero, de manera puntual, habrá uno durante el descanso del partido como si de la Super Bowl se tratase. Bizarrap y Daddy Yankee actuarán en el habitual espectáculo en Estados Unidos del descanso del encuentro. La medida que más polémica ha provocado es que se permitirá la venta de alcohol durante el partido.

Aunque a un precio de oro, los puntos de venta del estadio servirán cerveza y tinto de verano. La normativa española prohíbe y persigue el consumo de alcohol en los estadios, pero no afectará al partido de la NFL. El motivo es que se trata de un evento organizado por una por una liga privada estadounidense que no está sujeta al marco legal por el que se rigen las competiciones deportivas oficiales españolas y europeas.

Miami Dolphins - Washington Commanders, horario y dónde ver online TV el NFL Madrid Game en España

El partido se jugará el próximo domingo a las 15:30 en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid y se podrá seguir en abierto y de manera gratuita en Cuatro y en DAZN. Mediaset también ofrecerá el partido en su plataforma de streaming Mediaset Infinity. DAZN, la plataforma propietaria de los derechos de la competición, ofrecerá el próximo domingo 16 una extensa cobertura, con una hora de previa (14:30) en la que participarán como invitados José María Gutiérrez ‘Guti’, Iker Casillas, Pablo Laso y Joe Arlauckas, además de emitir el show del descanso y el mejor análisis postpartido.

La emisión en Cuatro comenzará a las 14:55h con una edición especial de ‘ElDesmarque Cuatro’, presentada en directo desde el estadio por Joseba Larrañaga. A partir de las 15:05h, dará comienzo un previo conducido por el equipo que posteriormente se hará cargo de la narración del encuentro: Iker Sagasti y los comentaristas Mariano Sinito y Paula Páramo. A pie de campo estará Fran Mato , Marta Veracruz informará desde la alfombra roja por la que desfilarán las numerosas personalidades y celebrities que asistirán al evento y Daniel Martidí mostrará el ambiente de la afición en los exteriores del Bernabéu.

La Razón informa de toda la última hora sobre el partido de la NFL en Madrid y se puede seguir toda la cobertura del encuentro en su página web (www.larazon.es).