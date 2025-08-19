Michael Chandler reta a Conor McGregor para pelear en el evento de la Casa Blanca: "Me encantaría pelear contra Conor"

Después de varios años de inactividad, parece que se están dando todas las condiciones para que Conor McGregor vuelva a pisar el octágono de la UFC. Una lesión le privo de pelear en 2024, y con ella se fueron las esperanzas de muchos seguidores de volver a ver en acción al irlandés.

La UFC se mostró muy escéptica con su vuelta, puesto que no había nada concretado y, con el paso del tiempo, parecía que McGregor no estaba interesado en volver a pelear. Sin embargo, un anuncio lo cambió todo.

Dana White, presidente de la UFC, y Donald Trump, hicieron oficial la programación de un evento de MMA que se realizará en la mismísima Casa Blanca. Desde ese momento, Conor ha hecho notar su interés hasta tal punto que habló con Dana para poder participar.

No obstante, son muchos los condicionantes que se deben cumplir para que eso suceda. Aun así, a pesar de que el irlandés no pisa el octágono desde 2021, parece que esta será la definitiva. Conor ha regresado a los entrenamientos y ha vuelto a pasar el test antidopaje de la UFC, un indicativo de que 'The Notorious' va en serio.

Y a todo esto, su más que probable rival ha hablado. A falta de prácticamente un año, Michael Chandler ha vuelto a retar al irlandés para una hipotética pelea en la Casa Blanca.

El reto de Michael Chandler a Conor McGregor

En caso de que Conor McGregor vuelva a subirse a una jaula, el oponente parece estar más que definido. Michael Chandler sería el rival elegido por la UFC para enfrentar al irlandés en un posible regreso. Ambos se iban a ver las caras en junio de 2024, pero una lesión en el pie provocó que Conor tuviera que abandonar la cartelera.

Sin embargo, parece que aún existen posibilidades de ver este emparejamiento. Ante la posibilidad de ver un evento de la UFC en la Casa Blanca, y la predisposición de McGregor de participar, el estadounidense ha aprovechado para volver a pedir al irlandés.

"Ese octágono en el césped de la Casa Blanca tiene mi nombre... He hablado con la UFC al respecto. Saben que quiero estar en esa cartelera. Me encantaría pelear contra Conor. Definitivamente, esa es una plataforma que quizás pondría a Conor en el buen camino", aseguraba durante una entrevista con Ariel Helwani.

Michael Chandler no confía en la vuelta de Conor

No obstante, a pesar de pedir de nuevo la pelea con 'The Notorious", la realidad es que el estadounidense no cree que McGregor vaya a estar disponible. Su deseo es enfrentar a una de las mayores leyendas de las artes marciales mixtas, pero su cabeza le dice que no será posible.

"Si te gusta apostar, yo no apostaría por él, pero definitivamente apuesto a que Chandler peleará en la cartelera de la Casa Blanca", confirmaba en el podcast

Conor McGregor vuelve a los entrenamientos

Desde que la UFC hizo el anuncio, el irlandés parece estar más enfocado que nunca en su regreso. Primero, mostró un interés real en volver a pelear, algo que estaba costando de ver a través de sus redes sociales, donde parecía estar hecho a su vida.

Tras ello, el irlandés compartió en sus redes sociales como ha vuelto a entrar en los 'testing pools' o pruebas antidopaje de la UFC, lo que le permitirá estar disponible para pelear en un futuro.

A todo ello, se suman los vídeos donde ya se le ve preparándose físicamente. Es habitual ver como Conor McGregor comparte muchos vídeos en sus redes, y ha llegado el momento donde el irlandés da varias pistas de por qué hay que creer en su vuelta.

Además, 'The Notorious' compartió en Instagram una publicación donde se puede leer "el regreso de Mac", volviendo a dejar claro que quiere estar presente en la cartelera principal de la UFC en la Casa Blanca.