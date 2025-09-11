'El Mono' Burgos desvela su realidad sobre el chiste de Lamine Yamal

Germán “Mono” Burgos fue despedido de Movistar+ tras un comentario realizado durante la previa del partido de cuartos de final de la Champions League entre PSG y Barcelona. Mientras se emitían imágenes de Lamine Yamal haciendo toques con el balón, el exfutbolista comentó: “Si no le va bien, termina en un semáforo”. La frase provocó risas en el plató, pero generó una fuerte polémica fuera de cámaras.

El comentario fue interpretado como despectivo y tuvo consecuencias inmediatas: tanto el Barça como el PSG, además de la UEFA, expresaron su rechazo y dejaron de colaborar con Movistar+ en entrevistas posteriores al encuentro. La cadena, aplicando su protocolo de tolerancia cero ante comentarios discriminatorios, decidió despedir a Burgos “con carácter inmediato” y apercibió también a los presentadores que participaron en la retransmisión.

Posteriormente, Burgos pidió disculpas públicas, aclarando que su intención nunca fue herir y que la broma hacía referencia únicamente al talento futbolístico del joven jugador. Argumentó, además, que desde siempre ha llevado el apodo de “Mono”, lo que, según él, desvirtúa cualquier acusación de racismo. El exentrenador aseguró también que contactó con el entorno del Barça para explicar su posición y elogiar las cualidades de Yamal.

El caso refleja cómo un comentario en directo puede escalar rápidamente hasta convertirse en una controversia de gran magnitud. A pesar de las disculpas, el impacto mediático y la reacción institucional desembocaron en el despido del analista, subrayando la importancia de los protocolos frente a posibles manifestaciones discriminatorias en el deporte y en los medios.

"Quizás no hay malabaristas y gente divina... Solamente hay un poco en la Castellana, que sólo hay uno. ¿Dónde se ve el talento? En la calle...", trató de explicarse 'El Mono' Burgos.

Además, subrayó que sus palabras del semáforo sobre Lamine Yamal "son un elogio en forma de chiste".

"Lo bueno de todo esto es que a mí me llaman Mono... ¡no encaja por ningún lado!", destacó "¡Pero si llamé yo para salir! Viendo que la empresa paga una fortuna para que estén los jugadores con el micrófono dando la rueda de prensa en la previa... y no estaba. Digo chao. Al siguiente día llamo a los muchachos y les digo que me bajo para no crear problemas ni crear malestar", aseguró.