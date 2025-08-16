Así ha sido la dura caída de Marc Márquez en el GP de Austria

El Gran Premio de Austria de MotoGP dejó una sesión de clasificación cargada de tensión, sobresaltos y giros inesperados que terminaron con Marco Bezzecchi firmando la pole position. El piloto italiano, que venía buscando una actuación sólida en las últimas citas, consiguió su quinta pole en la categoría reina y, lo que es más significativo, la primera al manillar de una Aprilia. Un éxito que además rompe una racha sin poles para la marca desde la lograda en India en 2023, devolviendo aire fresco y optimismo a un equipo que necesitaba este golpe de confianza.

La jornada en Spielberg se disputó bajo buenas condiciones, sin embargo, no todos encontraron la estabilidad deseada. El caso más llamativo fue el de Marc Márquez, que tras un inicio prometedor terminó fuera de la primera línea debido a una caída en el último intento. El ocho veces campeón del mundo había empezado fuerte en la Q2, marcando el mejor tiempo inicial y dejando tras de sí a su hermano Álex Márquez y a Pecco Bagnaia. Todo parecía indicar que Marc estaba preparado para luchar por la pole, pero el Red Bull Ring volvió a recordarle la crudeza del MotoGP: una caída en la chicane lo apartó de la batalla final y borró sus opciones de encabezar la parrilla.

Antes, en la Q1, ya se habían visto señales de que la jornada sería complicada. La primera tanda estuvo dominada por Aprilia, con un rendimiento sólido que colocó a sus pilotos en posiciones de privilegio. En contraste, Jorge Martín, uno de los grandes favoritos, sufrió un contratiempo al ver cómo se le anulaba una vuelta rápida por exceder los límites de pista. Ese detalle, tan habitual en la exigente normativa actual, condicionó sus opciones y lo obligó a buscar otra referencia en los últimos minutos.

Otro de los episodios destacados lo protagonizó Maverick Viñales. El piloto español, que llegaba tocado en el hombro, intentó competir en la clasificación, pero su estado físico no le permitió rendir en condiciones. Tras pasar por la revisión médica, finalmente fue declarado “no apto”, lo que lo deja fuera de la parrilla y añade un golpe inesperado a las aspiraciones de Aprilia, justo el mismo día en que Bezzecchi devolvía la sonrisa al garaje.