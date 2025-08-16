GP de Austria 2025: Marc Márquez vence en la Sprint y se escapa en el Mundial

Marc Márquez ha vuelto a demostrar por qué es el líder indiscutible del campeonato. Tras una salida complicada en la que Álex Márquez tomó el mando y Pedro Acosta se mantuvo en la pelea, el ocho veces campeón del mundo impuso su ritmo a mitad de carrera para adelantar en la curva 3 y marcharse hacia una nueva victoria. Fue su duodécimo triunfo al sprint del año, el sexto consecutivo, que consolida aún más su ventaja en el Mundial.

La otra cara estuvo en Francesco Bagnaia, que sufrió una mala salida y acabó por abandonar por problemas técnicos en su Ducati, y ha quedado sin opciones en uno de sus circuitos talismán. Álex Márquez defendió la segunda plaza y Pedro Acosta completó el podio con solidez, mientras que Bezzecchi, Binder y Aldeguer sumaron puntos importantes en una sprint intensa en Spielberg, marcada por el dominio final de Marc.

Así hemos vivido la carrera al sprint del GP de Austria 2025 en vivo online