Directo
GP de Austria 2025: Marc Márquez vence en la Sprint y se escapa en el Mundial
El líder del campeonato superó a su hermano Álex y a Pedro Acosta en el podio, mientras que Bagnaia abandonó por problemas técnicos
Marc Márquez ha vuelto a demostrar por qué es el líder indiscutible del campeonato. Tras una salida complicada en la que Álex Márquez tomó el mando y Pedro Acosta se mantuvo en la pelea, el ocho veces campeón del mundo impuso su ritmo a mitad de carrera para adelantar en la curva 3 y marcharse hacia una nueva victoria. Fue su duodécimo triunfo al sprint del año, el sexto consecutivo, que consolida aún más su ventaja en el Mundial.
La otra cara estuvo en Francesco Bagnaia, que sufrió una mala salida y acabó por abandonar por problemas técnicos en su Ducati, y ha quedado sin opciones en uno de sus circuitos talismán. Álex Márquez defendió la segunda plaza y Pedro Acosta completó el podio con solidez, mientras que Bezzecchi, Binder y Aldeguer sumaron puntos importantes en una sprint intensa en Spielberg, marcada por el dominio final de Marc.
Así hemos vivido la carrera al sprint del GP de Austria 2025 en vivo online
FINAL DE LA TRANSMISIÓN
Muchas gracias a todas y todos los que nos han acompañado el día de hoy. Mañana será el turno de la carrera larga, también en el Red Bull Ring. ¡¡Hasta la próxima!!
La medalla número 12 para Marc
Palabras de Marc
"El hecho del error del clasificatorio ha penalizado la carrera. Vi difícil acercarme a Álex, pero aprete y cuando los neumáticos empezaron a funcionar, me sentí mejor. Una victoria muy especial al sprint".
Palabras de Álex
"Estoy muy contento, hoy tenía muy claro el objetivo que era salir bien y empujar. A Marc ya le he visto que ha salido mejor, le he visto y me ha adelantado, pero al final estamos ahí".
Palabras de Pedro Acosta
"Significa mucho este podio, no lo conseguía desde 2023, quizás estaba más contento por el podio que por la victoria. Estamos trabajando muy bien y tenemos que continuar con esta buena inercia".
393 puntos para Marc
¡¡¡VICTORIA PARA MARC!!!
¡¡Primero Marc Márquez!! Segunda posición para Marc y Pedro Acosta se lleva el tercero.
¡¡¡ÚLTIMA VUELTA!!!
Marc se mantiene líder con más de un segundo de ventaja.
Raúl Fernández se ha retirado
Iba perdiendo posiciones y finalmente llega la segunda retirada de esta sprint.
¡¡DOS VUELTAS!!
Aviso para Marc Márquez
Acosta se mantiene en el podio
Ya con 0.75 segundos de distancia de Bezzecchi, el cuarto.
Marc aumenta su ventaja
Ya a más de medio segundo de diferencia de su hermano con tres vueltas restantes.
¡¡MARC SUPERA A ÁLEX!!
¡¡Bagnaia abandona!!
Con muchos problemas desde la salida, su moto no ha podido tener estabilidad, ha decidido abandonar, mientras tanto, Marc se acerca a su hermano.
Álex mantiene la ventaja
Con 8 vueltas restantes ya le saca medio segundo a Marc.
9 vueltas para el final
¡Vuelta rápida de Álex!
Advertencia para Pecco
La primera por 'track limits'.
Álex mantiene la primera posición
Está frenando tarde Álex, lo que le complica a su hermano poderlo adelantar.
Álex y Marca lideran
Los hermanos Márquez rápidamente se han puesto por delante tras la mala salida de Bezzechi.
¡¡¡ARRANCAAAA!!!
¡Mala salida de Pecco!
¡Ya está todo por comenzar!
Inicia la vuelta de calentamiento.
Bezzecchi, pole histórica para Aprilia
La pole de Marco Bezzecchi en Austria no solo le da una posición privilegiada, también marca un hito para Aprilia, ya que es la primera vez que la marca italiana arranca en cabeza en el Red Bull Ring, un circuito históricamente adverso. Para Bezzecchi, además, supone recuperar confianza tras un inicio irregular de temporada y presentarse como una alternativa inesperada en la lucha por el podio.
Así saldrán en la Sprint del GP de Austria
La historia del Red Bull Ring
El circuito de Spielberg es uno de los escenarios más emblemáticos del calendario. Inaugurado en 1969 bajo el nombre de Osterreichring, fue remodelado en 1997 y rebautizado como A1 Ring, antes de convertirse en el actual Red Bull Ring en 2011.
A lo largo de su historia ha sido sede de Fórmula 1, MotoGP y otras categorías internacionales, siempre reconocido por su velocidad y el entorno alpino que lo rodea. Sus rectas largas y frenadas violentas lo han convertido en un trazado de riesgo y espectáculo.
Momentos como el accidente Zarco-Morbidelli en 2020 marcaron un antes y un después en seguridad. Desde 2022, la chicane entre las curvas 1 y 2 ha cambiado la dinámica de carrera, equilibrando el espectáculo con la protección de pilotos.
Así está el campeonato antes de la Sprint
Marc Márquez afronta la Sprint de Austria como líder sólido del Mundial con 381 puntos. Su consistencia le ha permitido abrir una brecha de 120 sobre su hermano Álex.
El piloto de Gresini es segundo con 261 puntos y se ha convertido en el rival más constante para mantener vivo el campeonato. Una buena actuación hoy puede acercarlo a la pelea.
Francesco Bagnaia aparece tercero con 213 puntos. Austria es su circuito talismán y necesita aprovecharlo para recortar diferencias. En Spielberg ya ha ganado en tres ocasiones.
Marco Bezzecchi, autor de la pole con Aprilia, completa el grupo de cabeza con 156 puntos. Su objetivo es consolidarse en el top 4 y demostrar que también puede luchar por victorias.
Lo de Manu González hoy
Álex Márquez, consolidado en Gresini
Álex saldrá segundo en la Sprint tras quedarse a solo 16 milésimas de la pole de Bezzecchi (1:28.076). Su rendimiento confirma la solidez mostrada en las últimas citas, es segundo en la clasificación general con 261 puntos y el único que, de momento, mantiene cierto pulso con su hermano Marc.
En Spielberg se ha mostrado competitivo desde los entrenamientos y con una Ducati Gresini cada vez más adaptada a su estilo, Álex Márquez parte como serio candidato al triunfo. Una victoria aquí podría reducir distancias en el campeonato y darle un impulso crucial en la segunda mitad de temporada.
Austria, una de las pocas cuentas pendientes de Marc Márquez
Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), líder destacado del Mundial de MotoGP, persigue este fin de semana ganar en el Red Bull Ring de Spielberg, escenario del Gran Premio de Austria, donde no ha ganado nunca. «No sé si voy a ser capaz, pero intentaremos ir por la victoria, aunque el objetivo es tratar de retomar el campeonato con la misma inercia positiva que tenemos en las últimas carreras», reconoció antes del inicio del gran premio. «Aquí he perdido varias veces contra las motos rojas y ahora yo piloto una moto roja, así que veremos si soy capaz de ganar, aunque no es el objetivo principal», añadió...SEGUIR LEYENDO AQUÍ
Gestión de neumáticos y frenos, clave en Spielberg
El Red Bull Ring es uno de los circuitos más exigentes del calendario para el material técnico. Las largas rectas obligan a frenar con enorme violencia en apenas unos metros, lo que somete a los frenos a un estrés constante. Además, las temperaturas elevadas previstas para hoy hacen que el riesgo de sobrecalentamiento sea mayor.
En cuanto a neumáticos, la mayoría de equipos apuesta por compuestos duros para resistir el desgaste de las 14 vueltas de la sprint. La tracción en las curvas lentas y la correcta gestión del neumático trasero serán decisivas para no perder tiempo en aceleración, un factor que históricamente ha definido las diferencias en Austria.
Bagnaia, el especialista en Austria
Francesco Bagnaia llega al Red Bull Ring como uno de los grandes favoritos. El piloto de Ducati Lenovo ya sabe lo que es ganar aquí, acumula tres victorias en Austria, un trazado que se adapta perfectamente a las características de su moto. La aceleración en recta y la estabilidad en frenadas largas convierten a Bagnaia en una amenaza constante.
Bagnaia intentará imponer su ritmo y aprovechar la fortaleza histórica de Ducati en Spielberg, donde la marca ha ganado ocho de las últimas nueve ediciones.
La ausencia de Maverick Viñales
El fin de semana en Austria también ha estado marcado por la baja de Maverick Viñales. El piloto de Roses intentó rodar el viernes, pero el dolor en el hombro, operado hace apenas cinco semanas, lo obligó a parar antes de tiempo. Los médicos y el equipo Tech3 decidieron no forzar, ya que la recuperación completa puede extenderse hasta 16 semanas.
Palabras de Marc Márquez
Así ha sido la dura caída de Marc Márquez en el GP de Austria
El Gran Premio de Austria de MotoGP dejó una sesión de clasificación cargada de tensión, sobresaltos y giros inesperados que terminaron con Marco Bezzecchi firmando la pole position. El piloto italiano, que venía buscando una actuación sólida en las últimas citas, consiguió su quinta pole en la categoría reina y, lo que es más significativo, la primera al manillar de una Aprilia. Un éxito que además rompe una racha sin poles para la marca desde la lograda en India en 2023, devolviendo aire fresco y optimismo a un equipo que necesitaba este golpe de confianza.
La jornada en Spielberg se disputó bajo buenas condiciones, sin embargo, no todos encontraron la estabilidad deseada. El caso más llamativo fue el de Marc Márquez, que tras un inicio prometedor terminó fuera de la primera línea debido a una caída en el último intento...VER AQUÍ
Pole histórica en Moto3
Valentín Perrone ha logrado su primera pole position en el Mundial, firmando un registro de 1:35.961 en el Red Bull Ring. El argentino saldrá primero en la carrera de Moto3, por delante de Ángel Piqueras y Ryusei Yamanaka. Un resultado histórico para Perrone, que se convierte en el primer piloto de su país en conseguir una pole en esta categoría.
Clasificación de la parrilla para la Sprint
Marco Bezzecchi sorprendió en Spielberg con la primera pole de Aprilia en MotoGP (1:28.060). El italiano partirá primero en el Red Bull Ring, escoltado por Álex Márquez y Francesco Bagnaia. Marc Márquez, que sufrió una caída en los últimos minutos de la Q2, saldrá cuarto y con la necesidad de remontar en un trazado que nunca ha logrado conquistar.
La segunda fila la completan Enea Bastianini y Fermín Aldeguer, mientras que Pedro Acosta arrancará séptimo con la KTM oficial. Franco Morbidelli, Raúl Fernández y Joan Mir cierran el ‘top 10’ de una parrilla que promete máxima acción en las 14 vueltas de la sprint.
¡¡¡COMENZAMOS!!!
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan este sábado. El día de hoy tenemos la carrera al Sprint en el Red Bull Ring.
✕
Accede a tu cuenta para comentar