Austria, una de las pocas cuentas pendientes de Marc Márquez

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), líder destacado del Mundial de MotoGP, persigue este fin de semana ganar en el Red Bull Ring de Spielberg, escenario del Gran Premio de Austria, donde no ha ganado nunca. «No sé si voy a ser capaz, pero intentaremos ir por la victoria, aunque el objetivo es tratar de retomar el campeonato con la misma inercia positiva que tenemos en las últimas carreras», reconoció antes del inicio del gran premio. «Aquí he perdido varias veces contra las motos rojas y ahora yo piloto una moto roja, así que veremos si soy capaz de ganar, aunque no es el objetivo principal», añadió.

De su ventaja en el campeonato reseñó que el hecho de reanudar el Mundial con 120 puntos de ventaja sobre su hermano, Álex Márquez, segundo en la clasificación general, significa que «al único al que se le puede escapar el campeonato» es a él, motivo por el que resalta que tendrá que controlarse a sí mismo «porque no se puede ser el más rápido en todas y cada una de las sesiones y carreras». «Intentaré controlar situaciones, pero la mentalidad y el carácter son los mismos. Dar el máximo cada fin de semana», insistió el líder del Mundial.

A la hora de sentenciar el título, Márquez aseguró que, a pesar de existir la probabilidad matemática en Misano Adriático, iba a ser «imposible», aunque también señaló que le gustaría «tener un ‘‘match ball’’ lo más pronto posible», pero evitó ponerse un objetivo o meterse presión. «Trataré de luchar por las victorias todos los fines de semana. Y al final, lo importante no será dónde, sino ganar el título», recalcó.

A pesar de poder llegar a las cien victorias en su carrera –algo que sólo han logrado los italianos Giacomo Agostini y Valentino Rossi– en esa cita de Misano, dice que le gustaría «llegar a las cien victorias» y agregó que si continúa su línea de trabajo lo conseguirá.

«Nunca me obsesiono con las cifras, me obsesiona ganar, al margen del número y de cuándo lleguen», aseveró, para recordar que «los campeonatos son lo más importante». El de Cervera auguró para el fin de semana una carrera rápida en Austria, aunque no espera las «peleas» que sí había en el pasado por cómo están configuradas las motos actuales.