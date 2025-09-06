Directo
GP de Cataluña 2025, en directo hoy: carrera al sprint de MotoGP
Marc Márquez llega de nuevo como favorito tras sumar su séptima victoria consecutiva al sprint en Balaton Park.
Tras una semana de parón, la temporada 2025 de la MotoGP está de regreso. Barcelona acoge GP de Cataluña 2025, decimoquinta prueba del Mundial de MotoGP.
Marc Márquez arrasó en Balaton Park y sumó su séptima victoria consecutiva al sprint. El líder del Mundial se impuso desde la primera curva, marcó un ritmo inalcanzable y cruzó meta con más de dos segundos de ventaja. Fue un nuevo recital de autoridad del piloto de Cervera, que continúa una temporada de dominio absoluto. Ahora parte de nuevo como favorito en Montmeló.
En las carreras al sprint de MotoGP se completa la mitad de la distancia que se hace en las carreras largas. Los puntos de estas nuevas carreras implantadas por MotoGP serán la mitad de los que se reparten en las carreras del domingo. El primer clasificado de la carrera al sprint sumará 12 puntos, el segundo nueve puntos, el tercero siete. A partir del cuarto, sumarán respectivamente seis, cinco, cuatro, tres, dos y un punto hasta el noveno clasificado, el último que puntuará.
GP de Cataluña 2025: carrera al sprint de MotoGP, en vivo online
GP de Cataluña: Álex Márquez impone su ley con una "pole" de récord
"Tocaba cuadrar una Q2 perfecta y lo hemos hecho", decía Álex Márquez sobre su primera "pole" de la temporada y la segunda de su carrera. La ha firmado en Montmeló, en casa, en un circuito en el que se suponía que iba a ser el más fuerte y lo está demostrando. "Estamos haciendo un fin de semana sin fallos, hay que seguir así", explicaba en Dazn el de Gresini, que después de firmar el mejor tiempo este sábado es definitivamente el hombre a batir.
No necesitó ninguna rueda, simplemente ponerse a tirar, para demostrar que es al que mejor le va este trazado barcelonés, tal y como pronosticaba su hermano Marc, que rescató una buena primera línea con el tercer puesto en parrilla.
Ya dijo el "93" que le tocaría sufrir más este fin de semana, después de siete plenos consecutivos, y así está siendo...NOTA COMPLETA AQUÍ
GP Catalunya 2025, clasificación y sprint: horario y dónde ver online TV
La batalla del Mundial llega a Montmeló. El GP de Catalunya 2025 vive este sábado una de sus jornadas más intensas con la clasificación y la carrera sprint en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El trazado, con 4,66 kilómetros y reconocido por su exigencia técnica, será escenario de un duelo directo entre Marc Márquez, líder del campeonato, y sus principales perseguidores. Pedro Acosta llega lanzado tras dominar en los entrenamientos del viernes, mientras Alex Márquez confirmó su gran estado de forma con tiempos competitivos.
La jornada de este sábado en Montmeló se divide en clasificación y carrera sprint, con estos horarios clave en la categoría reina (hora peninsular española):
- 10:50 h: Clasificación Q1 MotoGP
- 11:15 h: Clasificación Q2 MotoGP
- 15:00 h: Carrera sprint MotoGP (12 vueltas)
En España, el GP de Catalunya 2025 podrá seguirse en...SEGUIR LEYENDO
¡¡¡COMENZAMOS!!!
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, en esta ocasión tendremos carrera al sprint de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
