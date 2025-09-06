GP de Cataluña 2025, en directo hoy: carrera al sprint de MotoGP

Tras una semana de parón, la temporada 2025 de la MotoGP está de regreso. Barcelona acoge GP de Cataluña 2025, decimoquinta prueba del Mundial de MotoGP.

Marc Márquez arrasó en Balaton Park y sumó su séptima victoria consecutiva al sprint. El líder del Mundial se impuso desde la primera curva, marcó un ritmo inalcanzable y cruzó meta con más de dos segundos de ventaja. Fue un nuevo recital de autoridad del piloto de Cervera, que continúa una temporada de dominio absoluto. Ahora parte de nuevo como favorito en Montmeló.

En las carreras al sprint de MotoGP se completa la mitad de la distancia que se hace en las carreras largas. Los puntos de estas nuevas carreras implantadas por MotoGP serán la mitad de los que se reparten en las carreras del domingo. El primer clasificado de la carrera al sprint sumará 12 puntos, el segundo nueve puntos, el tercero siete. A partir del cuarto, sumarán respectivamente seis, cinco, cuatro, tres, dos y un punto hasta el noveno clasificado, el último que puntuará.

GP de Cataluña 2025: carrera al sprint de MotoGP, en vivo online