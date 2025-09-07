GP de Cataluña 2025 de MotoGP, carrera en Montmeló hoy: horario y dónde ver online TV

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP 2025 llega hoy, domingo 7 de septiembre, al Circuito de Barcelona-Catalunya en medio de una gran expectación por el emocionante sprint del sábado, donde Marc Márquez cosechó su decimocuarta victoria en este formato en lo que va de temporada. Álex dominaba con holgura, pero su desplome le permitió a Marc sacar un valioso triunfo y acercarse al récord de sprint, que mantiene Jorge Martín con 16 en la categoría reina.

En la clasificación oficial para la carrera, Álex Márquez logró la pole con un tiempo récord (1:37.536), estableciendo la mejor posición de salida para la carrera de hoy. Junto a él partirán de la primera fila Fabio Quartararo y el propio Marc Márquez. El trazado ha visto también un buen ritmo de Brad Binder y Pedro Acosta, quienes lideraron los entrenamientos del viernes, mientras que Francesco Bagnaia no logró pasar de la Q1, lo que añade un componente de incertidumbre para la carrera.

Clasificación de MotoGP del Gran Premio de Cataluña Enric Fontcuberta Agencia EFE

En la clasificación general del Mundial, Marc Márquez continúa arrasando con 467 puntos, prácticamente doblando lo que suma su inmediato perseguidor, Álex (280), mientras que Bagnaia aparece en tercer lugar con 228. Ducati, por su parte, ya se ha coronado campeona en el apartado de constructores, reflejo del dominio demostrado esta temporada por la escudería italiana.

El dominio de Márquez no solo es visible en la tabla de puntos, también ha roto múltiples récords esta temporada. Además de las 14 victorias al sprint, acumula siete dobletes consecutivos (victoria en el sprint y en la carrera principal) con un total de diez dobletes en la temporada, algo inédito en MotoGP. Además, Márquez obtuvo su undécimo Grand Chelem en Sachsenring, un récord en la categoría reina.

Horario de la carrera del GP de Cataluña 2025 de MotoGP

La carrera del GP de Cataluña arrancará hoy, domingo 7 de septiembre, en el Circuito de Barcelona-Catalunya a las 14:00h en horario peninsular español.

Dónde ver online TV el GP de Cataluña 2025 de MotoGP en directo

En España, la plataforma DAZN posee los derechos exclusivos de retransmisión del MotoGP. Esto significa que la competición podrá televisarse por DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), canales disponibles a través de su propia plataforma e integrado en otros operadores con acuerdos de emisión.

