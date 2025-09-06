GP de Cataluña: Álex Márquez impone su ley con una "pole" de récord

"Tocaba cuadrar una Q2 perfecta y lo hemos hecho", decía Álex Márquez sobre su primera "pole" de la temporada y la segunda de su carrera. La ha firmado en Montmeló, en casa, en un circuito en el que se suponía que iba a ser el más fuerte y lo está demostrando. "Estamos haciendo un fin de semana sin fallos, hay que seguir así", explicaba en Dazn el de Gresini, que después de firmar el mejor tiempo este sábado es definitivamente el hombre a batir.

No necesitó ninguna rueda, simplemente ponerse a tirar, para demostrar que es al que mejor le va este trazado barcelonés, tal y como pronosticaba su hermano Marc, que rescató una buena primera línea con el tercer puesto en parrilla.

Ya dijo el "93" que le tocaría sufrir más este fin de semana, después de siete plenos consecutivos, y así está siendo. "Se ha puesto a tirar en la vuelta rápida y no lo he visto", confesaba Marc sobre la superioridad de su hermano pequeño en Montmeló.

Es sin duda el gran favorito para la Sprint, donde lo lógico es que trata de escaparse desde el principio. Su dominio de la última parte del trazado, del sector 4, es abrumador, especialmente en tres curvas de derechas en las que marca mucha diferencia.

"Ojo que es un arma de doble filo. Ahí saco ventaja, pero también puedo castigar demasiado las gomas, así que tendremos que ver cómo lo hacemos", confesaba sobre las dos carreras que le esperan por delante. En la corta es el máximo favorito, aunque él espera que su hermano esté ahí. "A una vuelta lo das todo y no tienes que pensar nada, pero estoy convencido de que con neumático gastado Marc estará ahí", desvelaba.

Bagnaia, hundido

Quartaro cierra la primera fila de la parrilla de este GP de Cataluña y muy lejos de ahí está Bagnaia que sigue en caída libre y sin signos de recuperación. Pecco está hundido en las tablas de clasificación todo el fin de semana y tuvo que pasar por la Q1, donde confirmó el desastre. Saldrá en el puesto 21 de parrilla, un lugar que no le corresponde, como él mismo reconocía. "Estoy entre dos pilotos probadores que están aquí invitados. Con todo el respeto para ellos, no es mi sitio", decía el italiano, que ya no sabe qué hacer para que su Ducati funcione.