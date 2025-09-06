GP Catalunya 2025, clasificación y sprint: horario y dónde ver online TV

La batalla del Mundial llega a Montmeló. El GP de Catalunya 2025 vive este sábado una de sus jornadas más intensas con la clasificación y la carrera sprint en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El trazado, con 4,66 kilómetros y reconocido por su exigencia técnica, será escenario de un duelo directo entre Marc Márquez, líder del campeonato, y sus principales perseguidores. Pedro Acosta llega lanzado tras dominar en los entrenamientos del viernes, mientras Alex Márquez confirmó su gran estado de forma con tiempos competitivos.

KTM desafía a Ducati y los Márquez en la clasificación y sprint

El primer día en Montmeló confirmó el dominio de KTM. Brad Binder firmó un nuevo récord absoluto del circuito y Pedro Acosta se mantuvo en la pelea, cerró un viernes brillante para la marca austriaca. Los hermanos Márquez también estuvieron arriba, ya que Alex fue tercero en la práctica y Marc, sólido cuarto, sigue en la defensa de su liderato en la clasificación general.

La sprint de este sábado, programada a 12 vueltas, se perfila como uno de los momentos clave del fin de semana. La gestión de neumáticos con temperaturas cercanas a los 27 grados será determinante en un trazado donde adelantar resulta complicado. Además, la salida cobrará especial importancia, ya que gran parte de las posiciones suelen definirse en las primeras curvas.

Marc ya ha ganado dos veces en Montmeló en MotoGP (2014 y 2019), mientras que Alex Márquez no ha subido al podio aquí en la categoría reina (sus dos podios de 2020 llegaron en Le Mans y Aragón). Pedro Acosta afronta su primera sprint en Barcelona tras puntuar de forma consistente este curso. En un formato de 12 vueltas donde la clasificación pesa más que nunca, la salida y la gestión del neumático trasero suelen decidir en Catalunya.

El Circuit de Barcelona-Catalunya, escenario decisivo del Mundial

Ubicado en Montmeló y con capacidad para más de 140.000 espectadores, combina largas rectas con curvas rápidas y lentas que exigen precisión al máximo. Es una pista habitual de test para MotoGP, lo que significa que todos los pilotos la conocen al detalle, pero las altas temperaturas y el desgaste de neumáticos suelen convertirlo en un examen exigente. Para los españoles, además, correr en casa añade presión y motivación extra en una cita que puede resultar clave para el campeonato.

Entrenamientos libres de Moto2 del Gran Premio de Cataluña Alejandro García Agencia EFE

Horario y dónde ver online TV el GP de Catalunya 2025 de MotoGP

La jornada de este sábado en Montmeló se divide en clasificación y carrera sprint, con estos horarios clave en la categoría reina (hora peninsular española):

10:50 h: Clasificación Q1 MotoGP

11:15 h: Clasificación Q2 MotoGP

15:00 h: Carrera sprint MotoGP (12 vueltas)

En España, el GP de Catalunya 2025 podrá seguirse en DAZN, con retransmisión completa, y en Movistar+ a través del canal DAZN 1. En Catalunya también se podrá ver gratis y en abierto por TV3 y Esport3. Además, la cobertura minuto a minuto estará disponible en LARAZÓN.es.