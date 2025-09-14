Las cuentas de Marc Márquez: esto es lo que tiene que hacer para ser campeón de MotoGP en Japón

Marc Márquez mostró seguramente su mejor versión en cuanto a concentración e intensidad en la carrera larga del Gran Premio de San Marino, dándolo todo sin pensar en el riesgo, porque los puntos ni los necesitaba. Tras el cero del sábado consiguió terminar el fin de semana con un empate a 25 con su hermano Álex, así que la bola de Mundial en Japón es factible. La duda es si tendría un sabor especial cantar el alirón en el país de Honda, la fábrica con la que ha conseguido ocho títulos mundiales, pero de la que tuvo que salir para buscar la resurrección.

«Creo que el círculo está cerrado y falta poner el candado sea donde sea. Es cuestión de tiempo. Quiero cerrarlo lo antes posible, pero sin volverme loco. Si es en Japón sería bonito, pero lo importante es cantar y bailar juntos por todo lo que hemos sufrido», respondía sobre si le gustaría cerrar el círculo justo en Motegi.

No es algo importante ahora mismo para él, su objetivo es hacerlo de manera natural, manteniendo la manera de trabajar que le ha llevado a dominar con mano de hierro MotoGP, como en 2019, antes de su accidente.

La realidad es que su primer "match ball" va a ser en Motegi, del 26 al 28 de septiembre. Eso Marc ya lo sabía desde el sábado, y el domingo supo qué tiene que hacer exactamente para celebrar en Japón. Debe distanciar en tres puntos más a Álex para ser campeón. Ahora mismo la ventaja entre ambos es de 182 puntos y cuando termine la cita nipona serán 185 los que falten por disputar. Es decir, que si le mete tres más alcanzaría los 185 de ventaja, con lo que su hermano pequeño sólo podría igualarlo y el título sería para Marc por número de victorias. El sábado no podrá cerrarlo, aunque le meta un 12-0 en la Sprint, porque siempre podría recuperarlo Álex el domingo. En ocho de las últimas nueve citas, la ventaja de Marc sobre Álex ha sido superior a los tres puntos que necesita.