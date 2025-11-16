Diogo Moreira, el campeón de Moto2 que vino del país del fútbol

No hay un sitio mejor para intentar ser futbolista que Brasil, donde en cada esquina aparecen unos niños jugando al balón, pero si tu sueño es ser piloto de motos no queda más remedio que viajar a España, y eso fue lo que hicieron Diogo Moreira y su familia cuando el chico tenía 11 años.

Decidieron instalarse en Alcarrás, Lérida, muy cerquita de Cervera, en una zona en la que hay circuitos por todos lados, de velocidad, de motocross, de supermotard. Y ahí creció el nuevo campeón del mundo de Moto2, que no falló en Cheste y certificó el título que se ha ganado en una segunda parte de la temporada magnífica.

A mitad de curso, después de Brno, estaba a 60 puntos de Manu González, y ahí empezó una remontada que le llevó a tenerlo casi todo en su mano en el cierre de Valencia. Solo necesitaba dos puntos para asegurarse la corona, y eso si su rival conseguía el triunfo. Ha terminado en el puesto once Diogo, pero ya daba igual su posición, porque "Manugass" tenía una vuelta perdida después de unos problemas en su neumático trasero.

Celebración futbolera

Con la carrera terminada empezó al fiesta de Moreira, el primer campeón de motociclismo en su país, justo antes de que MotoGP vuelva el curso próximo a tener una carrera en su lugar de nacimiento. En la pista le esperaban cuatro miembros de su equipos con un enorme balón de fútbol y vestidos con las camisetas de cuatro de los dieces más míticos de la canarinha: Pelé, Neymar, Rivaldo y Ronaldiho. El quinto era Moreira, que también se puso por un momento una camiseta de los pentacampeones del mundo.

"Pensaba que podía ser campeón, pero no tan pronto. Es un sueño para Brasil y para toda la familia", decía Luiz Moreira do Nascimento, el padre de la criatura que ahora ya es piloto de MotoGP, porque en 2026 va a estar en el LCR Honda, el equipo satélite de HRC.

Ya en Moto3 se podía ver su potencial, que no pudo sacar del todo y que le ha servido finalmente para subir al escalón más alto con el título de campeón, como les gusta a los pilotos.

La marca japonesa confía en él y también el Mundial, que sabe que va a ser una cara importante para que el campeonato se extienda por latinoamérica.