Fermín Aldeguer se estrena en MotoGP con un carrerón en Indonesia

Fermín Aldeguer estuvo muy cerca de ganar la Sprint del sábado, pero Bezzecchi se lo negó en la última vuelta. Por eso en la carrera larga pidió a su equipo que no le avisara si el italiano de Aprilia venía por detrás. Solo necesitaba saber el tiempo de ventaja respecto al segundo, sin importar quién fuera. "Bezz" se fue al suelo muy pronto llevándose por delante a Marc, así que Fermín podía escapar mucho más tranquilo aunque él no lo supiera.

Sin el "poleman" en la pista y con todos sufriendo por la altísima temperatura del asfalto, el "rookie" del año en ningún momento ha parecido un novato. Todo lo contrario. Ha salvado los muebles de Ducati, con sus dos pilotos oficiales caídos y el resto pasándolo muy mal. Él fue segundo en la Q2, segundo en la Sprint y rey absoluto de la carrera de este domingo, en la que se escapó y llegó a tener hasta nueve segundos de ventaja. Al final se quedaron en algo menos de siete, porque en las últimas vueltas pudo aflojar. Lo estaba disfrutando después de que se le hiciera una eternidad la carrera, donde tuvo que buscar en su cabeza mecanismos para mantener la concentración. Intentó cantar, pero no se le ocurría ninguna canción, así que se puso a pensar cómo haría la entrevista en inglés. "Me cuesta mucho, así que empecé a pensar cómo iba a responder. Es una manera para mantenerme concentrado y estar en mi mundo", confesaba en Dazn.

El murciano se ha convertido en el segundo piloto más joven en ganar una carrera de MotoGP, solo por detrás de Marc Márquez. Y lo hizo a lo grande por delante de Pedro Acosta, que fue de menos a más para ser segundo, y Álex Márquez, que dio un paso más hacia el subcampeonato aprovechando las caídas de Pecco y Bezzecchi.

"Ya en Moto2 me gustaba salir, tener las cosas claras y tirar. Al principio tenía más ritmo que Marini y Acosta, pero no encontraba el lugar para adelantar. Al ponerme primero me encontraba muy cómodo. Ha sido una carrera increíble", confesaba en Dazn. "No me esperaba tener este gran ritmo. Pensaba que sería competitivo, pero no de esta manera. No hemos parecido novatos en ningún momento y hemos hecho un gran trabajo", continuaba a la espera de Australia, un circuito de sus preferidos y donde buscará dar otro paso más para redondear una primera temporada en MotoGP que ya incluye una victoria en Indonesia, un segundo puesto en Austria, un tercero en Aragón y dos podios al Sprint.