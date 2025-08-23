GP Hungría 2025: clasificación y carrera al sprint: horario y dónde ver online TV

MotoGP regresa a Hungría tras 33 años de ausencia. El campeonato del mundo estrena este fin de semana el nuevo trazado de Balaton Park, a menos de 80 kilómetros de Budapest, y lo hace con una jornada decisiva, la clasificación y la carrera al sprint del GP de Hungría 2025. Después de dominar el primer día de entrenamientos, Marc Márquez parte como gran favorito, aunque Pedro Acosta y Álex Márquez han demostrado que pueden desafiar su autoridad.

El Gran Premio de Hungría vuelve al calendario tres décadas después de la última visita del campeonato en 1992. Lo hace en un escenario completamente nuevo, el Balaton Park, un trazado técnico y exigente construido junto al mayor lago del país.

El circuito, con más curvas a izquierdas que a derechas, favorece a los pilotos con mayor capacidad de adaptación y exige precisión absoluta en la trazada. Con una longitud que recuerda a un kartódromo ampliado y una configuración pensada para maximizar el espectáculo, el debut del Balaton Park promete ofrecer un fin de semana vibrante, con la sprint del sábado como primera gran prueba.

Marc Márquez domina el Mundial y Acosta se perfila como gran rival

Marc Márquez llega a Hungría como líder indiscutible del Mundial. El piloto de Cervera suma 418 puntos, con 197 de ventaja sobre Bagnaia y 142 sobre su hermano Álex. Ha logrado nueve fines de semana "perfectos" en trece citas, seis de ellos consecutivos.

El ’93’ solo ha cedido una victoria en las carreras al sprint y lo hizo precisamente ante su hermano. En Balaton Park intentará ampliar su dominio y dar otro paso hacia un campeonato que parece bajo control.

Pedro Acosta es la gran alternativa. El murciano sorprendió al marcar el mejor tiempo en la Práctica del viernes y demostró una rápida adaptación al trazado. Álex Márquez también se ha mostrado sólido, mientras que Pecco Bagnaia tendrá que pasar por la repesca tras un inicio complicado.

Horario y dónde ver online TV el GP de Hungría 2025 de MotoGP

La jornada clave del sábado en el Balaton Park tendrá dos momentos principales, la clasificación y la carrera al sprint de MotoGP. La Q1 está programada a las 10:50h y la Q2 a las 11:15h, mientras que la sprint comenzará a las 15:00h (hora peninsular española) con un total de 13 vueltas.

La clasificación y la sprint del GP de Hungría 2025 se podrán ver en directo en DAZN, que ofrece toda la cobertura del Mundial en España, además de en Movistar+ (canal DAZN 1) y Orange TV (canal DAZN MotoGP). En LARAZON.es ofreceremos la información más completa y el seguimiento al minuto de todo lo que ocurra en Hungría.