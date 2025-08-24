GP de Hungría 2025 de MotoGP, carrera en Balaton Park hoy: horario y dónde ver online TV

El Gran Premio de Hungría supone un momento histórico para MotoGP, que retorna al país después de 33 años con un circuito completamente nuevo: el Balaton Park. Situado junto al lago Balaton, a menos de 80 km de Budapest, este trazado moderno y exigente tiene 4,08 kilómetros de longitud y cuenta con 16 curvas (10 izquierdas y 6 derechas).

La carrera principal constará de 26 vueltas que pondrán a prueba la resistencia, técnica y estrategia de los pilotos más destacados del campeonato. La recta principal alcanza los 665 metros, permitiendo velocidades cercanas a los 300 km/h en ciertos puntos. Sin embargo, aunque la pista ha sido diseñada con un enfoque especial en la seguridad, esta ha sido cuestionada tras el accidente que sufrió Pedro Acosta durante la clasificación (Q2), en la que su motocicleta salió catapultada superando las barreras y por poco alcanza a un camarógrafo.

El viernes se llevaron a cabo los primeros entrenamientos libres, destacados por la gran adaptación de Marc Márquez, quien llega como el rival a superar. Además, la jornada del sábado confirmó la supremacía del piloto de Ducati, quien consiguió la pole position con un tiempo récord de 1:36.518, su octava del año y la 74ª en MotoGP en su carrera. Márquez dominó además la carrera sprint, llevándose la decimotercera victoria de la temporada y ampliando su ventaja en la clasificación general.

Pero mientras el piloto de Cervera se fortalece, algunos favoritos como Pecco Bagnaia han sufrido un duro golpe, quedando fuera de la Q2 y con una clasificación complicada para la carrera principal (puesto 13). Álex Márquez también tendrá que remontar debido a una sanción de tres posiciones (puesto 14), la pelea en la zona media de la tabla promete ser intensa.

Así va el Mundial

En lo que respecta a la clasificación general, Marc Márquez se consolida como líder absoluto con 430 puntos, una brecha que ya sobrepasa los 150 puntos sobre Álex Márquez (278) y supera los 200 sobre Pecco Bagnaia (221). En la clasificación de constructores, Ducati (722 puntos) manda con una autoridad aplastante, seguida de KTM (327) y Aprilia (302).

El estreno del circuito húngaro representa un desafío único, ya que ningún piloto profesional había corrido antes en esta pista. Las curvas técnicas, las exigentes frenadas y un diseño que demanda precisión convertirán la carrera en un espectáculo lleno de incertidumbre y emoción. Márquez no solo busca su décimo doblete del año, séptimo consecutivo, sino también continuar escribiendo su leyenda en un fin de semana que ya ha quedado grabado en la historia del motociclismo.

Horario de la carrera del GP de Hungría 2025 de MotoGP

La carrera del GP de Hungría arrancará hoy, domingo 24 de agosto, en el Circuito de Balaton Park a las 14:00h en horario peninsular español.

Dónde ver online TV el del GP de Hungría 2025 de MotoGP en directo

En España, la plataforma DAZN posee los derechos exclusivos de retransmisión del MotoGP. Esto significa que la competición podrá televisarse por DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), canales disponibles a través de su propia plataforma e integrado en otros operadores con acuerdos de emisión.

Asimismo, en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es), se podrá seguir el minuto a minuto de la carrera, con el resumen y las declaraciones de los protagonistas.