GP de Japón 2025, en directo hoy: Decimoséptima cita del Mundial de MotoGP en Motegi
Marc Márquez está a un paso de lograr su noveno título y únicamente necesitará sumar tres puntos más que su hermano Álex para coronarse campeón
La temporada 2025 de MotoGP llega a su decimoséptima cita en el icónico circuito de Motegi, Japón, con Marc Márquez a un paso de hacer historia. Tras un parón luego del GP de San Marino, Márquez puede proclamarse campeón del mundo por novena vez si consigue acabar el fin de semana con tres puntos más que su hermano Álex, su único rival matemático. Con un récord de 521 puntos en la temporada, el piloto de Ducati llega con la ventaja suficiente para marcar su séptimo título en MotoGP y empatar con Valentino Rossi. Aunque tuvo un inicio complicado en Misano con una caída en la prueba al sprint, Márquez venció en la carrera larga y ahora afronta su "match ball" en el que fuera el hogar de Honda, su antiguo equipo. El GP de Japón promete una emocionante definición del Mundial 2025.
¡Bezzecchi pasa a Morbidelli!
Le ha quitado las pegatinas en la curva a izquierdas. Enorme adelantamiento del italiano, que ya es quinto con la Aprrilia.
Bagnaia, sin oposición por ahora
Va camino de meterle dos segundos ya a Pedro Acosta, que a su vez está cinco décimas por delante de Marc Márquez.
Abandona Luca Marini
Ya era raro que hubiese perdido tantas posiciones de golpe. Se queda en el box.
Va progresando Álex Márquez
Acaba de adelantar a Fabio Quartararo y es ahora séptimo. Queda mucha carrera, pero de momento no podría evitar el título de su hermano
Bagnaia, como un tiro
Ha salido fortísimo el italiano, que en los dos primeros giros ya ha conseguido más de un segundo de renta.
Marc sigue tercero
No arriesga de momento el piloto catalán, que con esta posición sería campeón de sobra...
¡SALIDA!
¡Bienvenidos a la Moto GP!
¡Buenos díaaaaaaaaaaas! Bienvenidos al circuito de Motegi, donde se va a disputar la 17ª entrega del Mundial de Moto GP. Hoy nos espera una mañana de emociones fuertes. ¡Al lío!
