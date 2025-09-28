GP de Japón 2025, en directo hoy: Decimoséptima cita del Mundial de MotoGP en Motegi

La temporada 2025 de MotoGP llega a su decimoséptima cita en el icónico circuito de Motegi, Japón, con Marc Márquez a un paso de hacer historia. Tras un parón luego del GP de San Marino, Márquez puede proclamarse campeón del mundo por novena vez si consigue acabar el fin de semana con tres puntos más que su hermano Álex, su único rival matemático. Con un récord de 521 puntos en la temporada, el piloto de Ducati llega con la ventaja suficiente para marcar su séptimo título en MotoGP y empatar con Valentino Rossi. Aunque tuvo un inicio complicado en Misano con una caída en la prueba al sprint, Márquez venció en la carrera larga y ahora afronta su "match ball" en el que fuera el hogar de Honda, su antiguo equipo. El GP de Japón promete una emocionante definición del Mundial 2025.

GP de Japón 2025, en directo hoy: decimoséptima carrera del mundial de MotoGP, en vivo online