GP de Japón 2025 de MotoGP, carrera en Motegi hoy: horario y dónde ver online TV

El Gran Premio de Japón de MotoGP 2025 se celebra hoy, domingo 28 de septiembre, en el circuito Twin Ring Motegi y es una de las citas más esperadas del calendario. En la carrera al sprint, Pecco Bagnaia volvió a brillar llevándose la victoria. Mientras, Marc Márquez continúa firme con la oportunidad matemática de conquistar su noveno campeonato mundial en la casa de Honda.

Bagnaia logró además la pole position tras marcar un tiempo récord de 1:42.911, seguido muy de cerca por Joan Mir, quien partirá de segundo. Marc Márquez saldrá tercero, situándose en una posición clave para defender su ventaja en el Mundial frente a su hermano Álex, que arrancará desde la octava plaza. Esta carrera será decisiva para que el piloto español de Ducati aumente su ventaja en la clasificación general, donde actualmente tiene un colchón importante pero todavía debe sellar la corona con puntos suficientes: si es primero o segundo sería campeón y también lo será si queda por delante del menor de los Márquez.

Por otra parte, Jorge Martín sufrió un grave accidente en la salida de la carrera al sprint. Al intentar adelantar a varios pilotos, perdió el control de su Aprilia en la frenada de la primera curva, impactando con la moto de su compañero Marco Bezzecchi. Como consecuencia, Martín se fracturó la clavícula derecha de forma desplazada, lo que obligó a su traslado en helicóptero al hospital universitario de Dokkyo en Tokio para realizarle una tomografía que determine la gravedad exacta de la lesión. El piloto está estable y consciente, aunque será operado próximamente en Barcelona, lo que le impide continuar en la carrera y pone en duda su presencia en próximas competencias de la temporada.

La carrera en Motegi es el escenario donde se puede definir el campeonato 2025. Bagnaia llega con un renovado impulso tras su victoria en el sprint y buscará acortar distancias con un Márquez que tiene a su alcance el noveno título mundial, confirmando su dominio histórico.

Horario de la carrera del GP de Japón 2025 de MotoGP

La carrera del GP de Japón arrancará hoy, domingo 28 de septiembre, en el Circuito Twin Ring Motegi a las 07:00h en horario peninsular español.

Dónde ver online TV el GP de Japón 2025 de MotoGP en directo

En España, la plataforma DAZN posee los derechos exclusivos de retransmisión de MotoGP. Esto significa que la competición podrá televisarse por DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), canales disponibles a través de su propia plataforma e integrado en otros operadores con acuerdos de emisión.

