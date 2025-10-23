Marc Márquez dice adiós a lo que queda de temporada de MotoGP

Ya es oficial. Marc Márquez no volverá a subirse a una moto en todo 2025. Se perderá las dos últimas citas del curso, Portimao y Valencia, y también el test de Cheste previsto para el martes 18 de noviembre, que es cuando comenzará la pretemporada 2026. Su lesión va por buen camino, pero no está para volver a la acción. "Tras la última revisión médica de Marc Márquez en el Hospital Internacional Ruber (Madrid) con los doctores Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger, se ha confirmado que el piloto español no podrá reaparecer esta temporada y por lo tanto se perderá el Gran Premio de Portugal, el de Valencia y también la jornada de test en el Circuit Ricardo Tormo (Cheste) programada para el 18 de noviembre", decía el comunicado oficial de Ducati.

"El equipo médico que sigue el proceso de recuperación ha determinado que la evolución clínica de la fractura en el coracoides y de la lesión de los ligamentos es totalmente positiva y sigue su curso con normalidad, pero Marc finalmente necesitará estar un total de cuatro semanas con la zona inmovilizada antes de empezar la fase de rehabilitación por lo que su retorno a la competición este año queda totalmente descartada", continuaban desde el equipo italiano, confirmando lo que se temía, que es una lesión no demasiado grave, pero que sí necesita bastante tiempo de recuperación.

“Desde que conocimos el diagnóstico de la lesión sabíamos que las probabilidades de tener a Marc en Valencia para el Gran Premio y para el test eran realmente bajas. Es una pena, porque para nosotros es muy importante tenerlo en pista, pero sabemos perfectamente que la prioridad es que se recupere bien para volver al 100% pensando en la temporada que viene. Estamos totalmente de acuerdo con la decisión y convencidos que no correr riesgos es lo mejor para todos. Le deseamos una buena recuperación y esperamos verlo pronto con nosotros”, comentaba Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, sobre la situación de su piloto estrella. Por suerte para ellos, su misión ya está completada desde el GP de Japón, y no era otra que volver a ser campeón del mundo de MotoGP.

“Analizando toda la situación, creemos que lo más adecuado, inteligente y coherente es respetar los plazos biológicos de la lesión, aunque esto signifique que no podré competir esta temporada ni estar en los test. Sabemos que nos toca un invierno duro, de mucho trabajo, con el objetivo de recuperar la musculatura al 100% y estar preparados para la próxima temporada. Esto no puede empañar ni hacer olvidar que el gran objetivo, el de ser Campeones del Mundo, ya lo conseguimos y que pronto lo celebraremos de nuevo juntos. Gracias a todos los aficionados por los mensajes y a Ducati y los patrocinadores por el apoyo y la comprensión”, explicaba Marc Márquez, que ya está acostumbrado a utilizar las vacaciones invernales para recuperarse de lesiones.