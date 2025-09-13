Marc Márquez perpetúa una clásica superstición deportiva con nuevo trofeo de MotoGP

Marc Márquez está rozando con los dedos su novena corona mundial, pero todavía no la quiere tocar. Durante la presentación del nuevo trofeo de MotoGP, el piloto de Ducati protagonizó un gesto que ha vuelto a poner de moda la superstición en el deporte: se colocó a distancia del galardón, lo observó con atención y, entre risas, dejó caer un "déjate, déjate..." que ha sido muy comentado en redes y medios especializados.

En declaraciones a DAZN, Márquez explicó que le gustó el diseño del trofeo, más futurista y moderno que el anterior, pero que prefirió no acercarse demasiado.

"No lo toqué, lo miré de lejos. Es como futurista, más actual, más moderno. Nos tenemos que ir adaptando también a las nuevas tendencias", afirmó antes de centrarse en el Gran Premio de San Marino que se disputa este fin de semana en Misano.

Un fin de semana clave en tierra de Rossi

El piloto catalán llega a Misano en un momento decisivo de la temporada. Aunque todavía no puede proclamarse campeón de forma matemática, cada carrera que pasa reduce las opciones de sus rivales. "Cuando estás en esta situación, el viernes quieres la carrera ya para dejar menos tiempo a los otros", bromeó este viernes, consciente de que el margen de mejora se estrecha y que cualquier error puede reabrir el mundial.

San Marino, territorio italiano y tierra de Valentino Rossi, se ha convertido en un escenario especial para Márquez, que ya ha firmado gestas memorables en el trazado. Si logra la victoria este domingo, podría encaminar definitivamente su camino hacia el título en la siguiente cita de Japón.