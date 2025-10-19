María Herrera se proclama campeona del Mundial Femenino de motociclismo

La española María Herrera (Yamaha) se ha proclamado este domingo vencedora del Campeonato del Mundo Femenino de motociclismo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto (Cádiz) en la última prueba puntuable del Mundial de Superbike.

La toledana finalizó la segunda carrera del fin de semana en sexta posición, lo que le sirvió para hacerse con el título, al no poder darle alcance su máxima rival, la madrileña Beatriz Neila (Yamaha), que fue segunda.

La victoria correspondió a la piloto invitada Paola Ramos (Yamaha), que ha realizado un fin de semana notable, ya que el sábado también fue primera en la manga inicial, aunque luego acabó cuarta por descalificación.

María Herrera toma el testigo de la murciana Ana Carrasco, campeona del mundo en la edición de 2024, donde ambas lucharon por el título hasta la última cita de la temporada.