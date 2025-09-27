MotoGP: Drama para Jorge Martín, que se vuelve a romper

El número 1 está maldito para Jorge Martín. No hay ninguna duda. Desde que se lo puso después de ganar el Mundial de MotoGP en 2024 todo han sido problemas para el piloto de Aprilia, que no ha podido ni defender su título ni disfrutar esta temporada de ser el campeón.

Ha ido de caída en caída desde antes del comienzo del curso y ya suma 19 fracturas, con la de clavícula que ha sufrido en el comienzo de la Sprint de Motegi. Salía desde el puesto 17º el madrileño, que intentó ganar posiciones por dentro, pero lo que sucedió fue que perdió la referencia de la frenada, entró muy pasado en la primera curva y se fue al suelo de manera violenta, cruzando de lado a lado la pista y llevándose por delante a su compañero, Marco Bezzecchi. Rápidamente se llevó la mano al hombro derecho y la cosa pintaba tan mal como se confirmó poco después.

Tras las primeras pruebas se confirmó una fractura con desplazamiento de la clavícula derecha, que le obligó a ir al hospital. Martín fue trasladado en helicóptero al Hospital Médico Dokkyo, para someterse a un TAC, que determinara con mayor precisión el tipo y la extensión de la fractura.

Se va a operar en Barcelona y, evidentemente, se va a perder como mínimo la cita de Indonesia el próximo fin de semana.