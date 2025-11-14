Pedro Acosta quiere dejar de chutar al palo

Pedro Acosta cierra este fin de semana su segunda temporada en MotoGP y no quiere irse de vacaciones sin conseguir su primera victoria con los mayores. Potencial tiene de sobra, pero a la KTM todavía le falta y por unas cosas o por otras se ha quedado cerca, pero sin poder poner su nombre en lo más alto. Por talento es cuestión de tiempo, no solo que gane, también que luche por el título mundial. Seguramente si tuviera una Ducati ya lo hubiera logrado, como han hecho en la gira asiática Fermín Aldeguer y Raúl Fernández, pero con la moto austríaca es un poco más complicado, porque en cuestión de tracción está muy lejos de las marcas que ahora dominan.

"No siento que se me exija ganar. Creo que estamos chutando mucho a portería y le estamos dando mucho al palo. En una de esas tiene que rebotar la pelota e ir para dentro. Antes o después tiene que llegar esa victoria. Estamos haciendo buen trabajo", confiesa el murciano en Cheste, donde Pol Espargaró, probador KTM, le ve como favorito. Para empezar, este viernes Acosta ha sido el más rápido en la segunda sesión del día, la Práctica, en la que se lucha por un puesto directo en la Q2. Ha dominado por delante de Marco Bezzecchi, que se ha quedado a 53 milésimas y sigue en buena forma.

Puede empezar por la Sprint

Todavía queda mucho, pero de momento las sensaciones son buenas para Pedro, al que tampoco le importaría empezar a abrir su lista de triunfos en MotoGP con un Sprint, antes de ir a por la carrera larga, que es al que cuenta de verdad en el palmarés. oficial. "Ahora mismo sé lo que me limita y en qué dirección tengo que ir. Entonces, ya veremos. Ojalá que se consiga aquí la victoria. Pero tampoco es una cosa para volverse loco si no pasa".