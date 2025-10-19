Primera victoria de Raúl Fernández en MotoGP: una pizza lo cambió todo

Una pizza no es lo mejor en la dieta de un deportista de élite, pero le sirvió a Raúl Fernández para cambiar su destino en MotoGP. Fue en el test de abril en Jerez, después de la carrera del domingo, donde acabó en el puesto 15. Esa noche se fue a cenar con su equipo, pidieron pizza y lo vio claro: "Me acuerdo que, con mi jefe de mecánicos y mi entrenador, nos fuimos a cenar una pizza, antes del test y dijimos: ''Si mañana le damos la vuelta, bien y si no tenemos que buscar una solución, porque yo no soy feliz, no salen las cosas, yo ni siquiera puedo levantarme por las mañanas con una sonrisa'' y creo que eso es lo más importante de la vida y no lo hacía", confesaba el madrileño después de estrenarse a lo grande en MotoGP y convertirse en el español número 16 en ganar en la clase reina. “Hubo un momento que no era el hecho de seguir en MotoGP o no, sino ser feliz, y no lo estaba pasando bien. Ahí entra la parte humana, continuaba feliz.

Aquel día en Jerez encontró el punto de inflexión que necesita y desde ahí, volvió a sentirse bien, tanto que aprovechó las bajas y las circunstancias en Phillip Island para ganar por primera vez con los más grandes y dejar atrás todos los fantasmas. "Cuanto más rápido quieres hacer, más rápido se destruye. Decidimos hacer la base poquito a poco y, sinceramente, sin pensar que este momento podía llegar este año", explicaba feliz.

Primera victoria desde 2021

No estaba en lo más alto del podio desde la última cita de 2021, cuando se impuso en su adiós a la categoría de Moto2 en Valencia. Después llegó a MotoGP, primero con KTM y después con el equipo satélite de Aprilia. Tuvo problemas físicos en los antebrazos con el síndrome compartimental, otras veces era la moto la que no iba y ahora, por fin, se ha cuadrado todo. Después de 76 carreras, le ha llegado la gloria con una victoria que mereció por su pilotaje perfecto, a pesar del fuerte viento que llegó incluso a poner en riesgo la prueba. "Me he soltado un momento para quitarme el ''tear-off'' del casco y casi no podía volver a agarrarme. A falta de cuatro vueltas, los nervios estaban a flor de piel. Sin querer cometer errores, me ha pasado esto. Me ha ayudado a tranquilizarme, coger aire y volver", decía sobre la parte final de la carrera, cuando ya estaba solo en cabeza y solo quería convertirse en inalcanzable para los demás.

En la Sprint del sábado fue segundo y se conformaba con un resultado igual, aunque la sanción a Bezzecchi le daba esperanzas. El italiano era claramente el más fuerte del fin de semana, pero tenía que cumplir una doble penalización por tirar a Marc Márquez en Indonesia. Iba a perder demasiado tiempo y los demás podían aprovecharlo. El que mejor lo hizo fue Raúl, que reconocía que temía la remontada de "Bezz": "No las tenía todas conmigo, porque Marco estaba muy fuerte. Al final solo pensaba en sobrevivir. A veces, esto es lo bonito del deporte, que uno más uno no son dos".

El presentimiento de su hermano

Su hermano, Adrián Fernández, compite en la categoría de Moto3, y pareció como que tenía el presentimiento de que al mayor de la casa le iba a ir bien, porque se acercó al box para estar con él justo antes de irse a la parrilla. "Estaba terminando de tomarme el batido de hidratos, él ha venido y me ha dicho: ‘Hoy es tu día, disfrútalo’. Y lo ha sido", confesaba el de San Martín de la Vega, un piloto con muchísimo talento que no había sido capaz de mostrarlo del todo en MotoGP. Con 24 años está en su cuarta temporada en la máxima categoría, tiene otro año asegurado con el Aprilia Trackhouse y después de esto, las dudas que tuviera para el futuro pueden desaparecer.

En Phillip Island fue el mejor por delante de Di Giannantonio, que salvó un poco el honor de Ducati, una marca que el sábado se quedó fuera del podio por primera vez desde que existen las Sprints, y de Bezzecchi, que pudo remontar hasta ahí tras su doble sanción.