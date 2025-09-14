GP de San Marino 2025 de MotoGP, carrera en Misano hoy: horario y dónde ver online TV

El Circuito de Misano Marco Simoncelli recibe hoy, domingo 14 de septiembre, la 16ª prueba del calendario de MotoGP 2025, con una carrera pactada a 27 vueltas sobre los 4.226 metros de longitud del trazado. La pista combina giros rápidos con 16 curvas, brindando espectáculo y protagonismo a los pilotos más competitivos del año, así como un escenario ideal para que brillen los italianos.

Marco Bezzecchi fue el gran protagonista del sábado: el de Aprilia logró la pole (1:30.134) ante su público y encabeza la parrilla, seguido por Álex Márquez (Ducati Gresini) y Fabio Quartararo (Yamaha), quienes completan la primera línea. Marc Márquez, líder del Mundial, partirá desde la cuarta plaza, obligado a remontar tras una clasificación ajustada, aunque demostrando de nuevo su regularidad. Pecco Bagnaia, pese a mejorar sensaciones en la clasificación respecto a citas anteriores, saldrá octavo.

Italy San Marino Motorcycle Grand Prix ASSOCIATED PRESS Agencia AP

La carrera al sprint dio un auténtico giro al campeonato. Liderando la prueba, Marc Márquez sufrió una caída en la sexta vuelta, perdiendo así la opción de puntuar por primera vez en un sprint esta temporada. Marco Bezzecchi aprovechó para conseguir su primer triunfo en casa y devolver a Aprilia una victoria sabatina, mientras Álex Márquez cruzó meta segundo sumando valiosos nueve puntos, pero no los diez necesarios para retrasar el match-ball de su hermano para Motegi. Fabio Di Giannantonio cerró el podio, con Franco Morbidelli cuarto y un desdibujado Pecco Bagnaia en la posición 14.

Marc, a un paso del título

Con estos resultados, Marc Márquez (487 puntos) sigue al frente del Mundial de pilotos con margen holgado sobre Álex Márquez (314), quien se mantiene como su único rival directo tras la eliminación matemática de Pecco Bagnaia (237). Ducati ya ha asegurado matemáticamente el Mundial de Constructores y Aprilia recorta distancia con KTM en equipos.

Motorcycling Grand Prix of San Marino and the Riviera di Rimini - Qualifyings and Sprint DANILO DI GIOVANNI Agencia EFE

"El título se queda en casa Márquez", así lo afirmó Marc tras la carrera al sprint, asegurando que hoy lo dará todo para acercarse al título, aunque destaca que la lucha definitiva solo involucra a los hermanos y que la corona no saldrá del entorno familiar. Con esto, se consolida una temporada marcada por el dominio español y la consistencia del ocho veces campeón.

Horario de la carrera del GP de San Marino 2025 de MotoGP

La carrera del GP de San Marino arrancará hoy, domingo 14 de septiembre, en el Circuito de Misano Marco Simoncelli a las 14:00h en horario peninsular español.

Dónde ver online TV el GP de San Marino 2025 de MotoGP en directo

En España, la plataforma DAZN posee los derechos exclusivos de retransmisión del MotoGP. Esto significa que la competición podrá televisarse por DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), canales disponibles a través de su propia plataforma e integrado en otros operadores con acuerdos de emisión.

Asimismo, en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es), se podrá seguir el minuto a minuto de la carrera, con el resumen y las declaraciones de los protagonistas.