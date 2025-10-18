Victoria inapelable del italiano Marco Bezzecchi

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha sabido imponer su ritmo para vencer con autoridad la carrera 'sprint' del Gran Premio de Australia de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Phillip Island.

Bezzecchi no perdió los nervios tras la salida, superado por algunos rivales, para recuperar terreno con el paso de las vueltas y acceder al liderato en la sexta vuelta, a partir de cuyo momento se marchó de todos sus rivales en pos de la tercera victoria 'sprint' de la temporada.

Junto a Bezzecchi, en el podio acabaron los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16).

No falló en la salida Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), pero por detrás de él tanto Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) como Jack Miller (Yamaha YZR M 1) protagonizaron una espectacular salida para liderar las primeras curvas de carrera, en las que también se posicionó muy bien Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que salía cuarto, para liderar la segunda parte de la primera vuelta con cierta holgura.

El incidente con una gaviota

Tras él ya estaba, antes de concluir el primer giro, el italiano Marco Bezzecchi, quien mostró un muy buen ritmo en todas las sesiones de entrenamiento y tuvo un percance con una gaviota en la vuelta de calentamiento -se llevó puesta al ave, que acabó entre los alerones del lado izquierdo de su moto-, mientras que Fabio Quartararo, autor de la 'pole position' se vio superado poco a poco por varios rivales para concluir la primera vuelta en la sexta posición.

Tanto Raúl Fernández como Marco Bezzecchi lograron unos metros de ventaja sobre sus rivales, que al comienzo de la tercera vuelta ya representaba una ventaja de nueve décimas de segundo, que fue de 1,2 segundos en el siguiente giro.

Con Fernández y Bezzecchi destacados, en su persecución se encontraban Alex Márquez, Jack Miller y Pedro Acosta (KTM RC 16), con Fabio Quartararo y un Pol Espargaró (KTM RC 16), que cumplía más que sobradamente en su 'rol' de sustituto del lesionado Maverick Viñales, un poco más atrás.

En el lado negativo de la carrera, el dos veces campeón del mundo de MotoGP, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), fue perdiendo poco a poco posiciones hasta verse relegado al último puesto en el sexto giro, rodando mucho más lento que la cabeza de carrera.

Al cumplirse el ecuador de la carrera Marco Bezzecchi se aproximó demasiado a Raúl Fernández y se tuvo que ir largo en la curva cuatro, dando unos metros de ventaja al madrileño, en tanto que por detrás Pedro Acosta dio buena cuenta de Jack Miller, quien a su vez había superado a Alex Márquez.

Por delante, Marco Bezzecchi no tardó demasiado en recuperar el terreno perdido ante Raúl Fernández para pegarse nuevamente al rebufo de la moto del madrileño y buscar así el momento idóneo para superarlo.

Fue al comienzo de la décima vuelta, en la curva dos, cuando Bezzecchi superó a Fernández y comenzó a marcar su propio ritmo de carrera camino de la victoria, que logró sin excesivos problemas por delante de Fernández y del también español Pedro Acosta.

Mal día para el español Fermín Aldeguer

No fueron bien las cosas para el vencedor en Indonesia, el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), que se fue por los suelos en la curva seis del trazado, mientras su compañero de equipo Alex Márquez perdía una posición frente al italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) para acabar en la sexta posición.

Con Bezzecchi como claro vencedor, Raúl Fernández consolidó la segunda posición sin excesivos problemas, mientras que 'Tiburón' Acosta tuvo que defender con uñas y dientes la tercera posición de los ataques del australiano Jack Miller y el italiano Di Giannantonio, que por ese orden atravesaron la recta de meta.

La séptima plaza fue para el francés Fabio Quartararo, por delante del italiano Luca Marini (Honda RC 213 V), Pol Espargaró y Enea Bastianini (KTM RC 16) en las diez primeras posiciones, con el campeón del mundo de MotoGP en 2020, el español Joan Mir (Honda RC 213 V), undécimo.