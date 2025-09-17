Mourinho, muy cerca de fichar por el Benfica

El Benfica ha tomado una decisión drástica: Bruno Lage deja de ser el entrenador del conjunto lisboeta tras un inicio de temporada irregular que no convenció ni a la directiva ni a la afición.

El técnico portugués, que ya había tenido un paso anterior por el club, regresó con la esperanza de consolidar un proyecto competitivo, pero su segunda etapa ha estado marcada por la falta de regularidad y los altibajos en el rendimiento colectivo. Las derrotas en partidos clave de la liga, sumadas a una eliminación temprana en competiciones europeas, han terminado por erosionar la confianza de la dirigencia.

La apuesta por Lage buscaba continuidad y estabilidad, pero el equipo no logró mostrar una identidad clara ni mantener un nivel acorde a la exigencia de un club histórico como el Benfica. Pese a contar con una plantilla con talento y refuerzos importantes, los resultados no llegaron y la presión fue en aumento.

La afición, que en un principio respaldó el regreso del entrenador, también empezó a manifestar su descontento, lo que aceleró la decisión de la cúpula directiva.

Ante este escenario, el nombre de José Mourinho ha surgido con fuerza como principal candidato. El técnico de Setúbal, actualmente sin equipo tras su última experiencia en Italia, representa para muchos la figura ideal para relanzar el proyecto deportivo del Benfica.

De confirmarse su llegada, sería un acontecimiento histórico: pese a haber construido una de las carreras más exitosas en el fútbol europeo, Mourinho nunca ha dirigido a uno de los tres grandes de Portugal (Benfica, Porto o Sporting, con la excepción de su breve paso inicial por el propio Benfica hace más de dos décadas). Su desembarco en el club encarnaría un movimiento de enorme impacto mediático y deportivo.

Mientras tanto, la directiva trabaja en un plan de transición para garantizar que el equipo mantenga sus aspiraciones en la Primeira Liga. Se espera que en los próximos días se designe un entrenador interino si las negociaciones con Mourinho u otros candidatos no se cierran de inmediato.

La presión es máxima: el Benfica no solo busca recuperar terreno en la liga doméstica, sino también asegurar su competitividad internacional. Para el club, esta decisión marca un punto de inflexión en la temporada y puede ser la oportunidad de dar un giro radical a su proyecto deportivo.