Muere un hombre en el Campeonato Mundial de Parapente: "Nunca despertaría del coma"

Bram Declercq, un experimentado parapentista belga de 45 años, originario de Aartselaar, ha fallecido trágicamente después de sufrir un grave accidente durante el Campeonato Mundial de Parapente celebrado en Castelo, Brasil.

Su pareja ha confirmado el desenlace a través de una emotiva publicación en redes sociales, destacando la excepcional participación del deportista en la competición internacional.

El accidente ocurrió la semana previa a la conclusión del campeonato, cuando Declercq se estrelló cerca de una de las principales autopistas de la zona. Tras recibir asistencia médica inmediata, fue trasladado en helicóptero a un centro sanitario, donde permaneció en estado de coma durante una semana.

Una disciplina peligrosa

A pesar de los avances tecnológicos y de seguridad en el parapente, el incidente vuelve a poner de manifiesto la peligrosidad inherente de esta disciplina. Factores como la altura, la velocidad y las condiciones meteorológicas pueden comprometer la integridad de los deportistas.

El Mundial de Parapente, que concluyó con Francia como principal potencia, quedará marcado por este lamentable acontecimiento. La competición, desarrollada entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre, vivió uno de sus momentos más dramáticos con la caída de Declercq.

De acuerdo con los medios de comunicación belgas L'Avenir y 7sur7, las circunstancias exactas del accidente permanecen sin esclarecer, ya que no se han difundido informes oficiales sobre las causas específicas que provocaron la caída mortal del deportista belga.