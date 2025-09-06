Sección patrocinada por
Una mujer le quitó la pelota de béisbol a un niño que acababa de atraparla en la grada: así ha respondido el equipo
El niño celebraba su cumpleaños cuando una pelota de jonrón cayó en sus manos. Lo que parecía un momento inolvidable se convirtió en polémica… hasta que los Phillies y los Marlins intervinieron con una recompensa inesperada
Lo que comenzó como una escena incómoda en el loanDepot Park terminó convirtiéndose en una historia de redención viral. Durante el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Marlins de Miami, un niño que celebraba su cumpleaños atrapó una pelota de jonrón de Harrison Bader. Pero segundos después, una mujer se la arrebató en plena grada, generando indignación entre los presentes y en redes sociales.
Las imágenes del momento muestran cómo un hombre parecía entregar la pelota al niño, pero la situación cambió abruptamente cuando una mujer intervino y se quedó con ella. La escena se viralizó rápidamente, provocando una oleada de críticas por lo que muchos consideraron una falta de respeto hacia un joven aficionado.
La respuesta de los equipos no se hizo esperar. Los Marlins enviaron a un miembro del personal para entregar al niño un paquete de regalos y una nueva pelota de béisbol, gesto que fue recibido con aplausos por los aficionados cercanos. Pero la sorpresa no terminó ahí.
Harrison Bader, el autor del jonrón, firmó personalmente un bate para el niño, transformando por completo la experiencia. Y como broche de oro, el empresario Marcus Lemonis, conocido por el programa The Profit, ofreció públicamente una caravana y entradas para la Serie Mundial a la familia del pequeño.
