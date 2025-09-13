Mundial de Atletismo 2025, en directo hoy: 35 kilómetros Marcha masculino y femenino

Arrancan los Mundiales de atletismo que se disputan en Tokio (Japón), con el Estadio Nacional, con capacidad para 68.000 espectadores, como sede principal. En la competición participan más de 2.000 atletas de 200 países. Es la tercera vez que el país nipón acoge unos Campeonatos del Mundo tras Tokio 1991 y Osaka 2007. La delegación española está liderada por María Pérez, Jordan Díaz, Jaël Bestué, Adrián Ben y Moha Attaoui.

Los 35 kilómetros marcha dan la salida al campeonato. Es el turno de María Pérez, Miguel Ángel López, Daniel Chamosa y Manuel Bermúdez. La doble campeona del mundo en Budapest y campeona olímpica en París busca seguir en el podio.

Mundial de Atletismo 2025: 35 kilómetros Marcha masculino y femenino, en vivo online