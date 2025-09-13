Sección patrocinada por
Mundial de Atletismo 2025, en directo hoy: 35 kilómetros Marcha masculino y femenino
Es el turno de Miguel Ángel López, Daniel Chamosa y Manuel Bermúdez. En la prueba femenina, María Pérez, doble campeona del mundo en Budapest y campeona olímpica en París, es favorita
Arrancan los Mundiales de atletismo que se disputan en Tokio (Japón), con el Estadio Nacional, con capacidad para 68.000 espectadores, como sede principal. En la competición participan más de 2.000 atletas de 200 países. Es la tercera vez que el país nipón acoge unos Campeonatos del Mundo tras Tokio 1991 y Osaka 2007. La delegación española está liderada por María Pérez, Jordan Díaz, Jaël Bestué, Adrián Ben y Moha Attaoui.
Los 35 kilómetros marcha dan la salida al campeonato. Es el turno de María Pérez, Miguel Ángel López, Daniel Chamosa y Manuel Bermúdez. La doble campeona del mundo en Budapest y campeona olímpica en París busca seguir en el podio.
Mundial de Atletismo 2025: 35 kilómetros Marcha masculino y femenino, en vivo online
María Pérez, líder... aunque con una tarjeta roja
La campeona olímpica ha recibido una tarjeta roja cuando se han disputado ya 13 kilómetros de prueba. Recordemos que hasta que no reciba tres tarjetas rojas de tres jueces distintos o una cuarta de cualquier juez no puede ser eliminada. El grupo de cinco sigue compacto con la española marcando el ritmo.
World Athletics prohibe la acreditación y presencia de Mike Powell
Una leyenda del atletismo, el estadounidense Mike Powell, plusmarquista mundial de longitud, no está en los Mundiales. El Grupo de Gestión de Casos (CMG) de World Athletics ha suspendido a Powell indefinidamente por un problema de haber incumplido la regla de un entorno seguro en el atletismo, tras una petición de la Unidad de Integridad de este deporte (AIU). Powell está suspendido de las actividades sancionadas por World Athletics y de las actividades de atletismo, incluida la falta de acreditación o credenciales en las competiciones internacionales del máximo nivel o cualquiera organizada por la federación internacional o nacional. No puede asistir, ya sea por una invitación ni entrar en zonas de hospitalidad y otros lugares privados que tenga relación con estos acontecimientos deportivos. El motivo no ha llegado a concretarse.
María Pérez, líder en el grupo de cinco de cabeza
La de Orce va marcando el ritmo entre las cinco atletas que marchan en cabeza en el kilómetro once de la prueba femenina. Las perseguidoras ya están a 22 segundos.
Miguel Ángel López y Daniel Chamosa, a 17 segundos de la pareja nipona
Katsuki y Kawano son los líderes de la prueba masculina en el kilómetro once. Miguel Ángel López y Daniel Chamosa están a 17 segundos de la pareja local. Los marchadores están totalmente empapados y se han cumplido los primeros 50 minutos de competición.
El grupo de cabeza en la prueba femenina se queda en cinco atletas con María Pérez
Estamos en el kilómetro ocho y el grupo que lidera la prueba femenina se ha quedado reducido a cinco atletas. Entre ellas está María Pérez. Las perseguidoras están a 16 segundos. Quedan algo más de tres cuartos de carrera y el grupo de aspirantes al podio parece que se ha reducido drásticamente.
21 medallas ha dado la marcha a España en los Mundiales
Desde la plata de Jose Marín en los 50 kilómetros marcha de los Mundiales de Helsinki en 1983 hasta el doblete de Álvaro Martín y María Pérez en Budapest, la marcha es el gran manantial de medallas para España en los Mundiales de atletismo. Son 21 los metales: 7 oros, 9 platas y 5 bronces. A José Marín le sucedieron Chuso García Bragado, Valentí Massa, Daniel Plaza, Encarna Granados, Paquillo Fernández, Juan Manuel Molina, María Vasco, Miguel Ángel López, Álvaro García y María Pérez.
María Pérez al frente de un pequeño pelotón de seis atletas
La doble campeona del mundo y campeona olímpica va liderando la prueba femenina junto a su compañera de entrenamientos, la italiana Antonella Palmisano. Son seis kilómetros de prueba los que ya se han recorrido y hay un grupo de seis atletas al frente de la prueba femenina. Raquel González es décimo cuarta y Cristina Montesinos, décimo octava.
Miguel Ángel López y Daniel Chamosa, en el grupo cabecero
Dos de los tres españoles, Miguel Ángel López y Daniel Chamosa, marchan en el numeroso grupo cabecero de la prueba masculina. Hay están también un par de japoneses, un par de mexicanos, el trío de chinos y un total de 16 marchadores en apenas tres segundos.
Muchísimo público en el circuito
Si el Estadio Nacional de Tokio estaba vacío, el circuito tiene una importante cantidad de público antes de que se llegue a las ocho de la mañana en la capital nipona. En el paso por el cuarto kilómetro, María Pérez es primera. Antes de alcanzar ese cuarto kilómetro los atletas ya han pasado el primer avituallamiento.
Tercer kilómetro y María Pérez marcha tercera
Esto no ha hecho más que empezar, pero María Pérez da la sensación de que ya va controlando la prueba. La granadina marcha tercera. Miguel Ángel López es el mejor español en la prueba masculina. Acabamos de superar el cuarto de hora de competición. Queda toda la vida por delante.
Un madrugón a las 3:30 de la mañana
Los seis españoles que están compitiendo en los 35 kilómetros marcha (Miguel Ángel López, Daniel Chamosa, Manuel Bermúdez, María Pérez, Cristina Montesinos y Raquel González) han tenido que levantarse a las 03:30 de la madrugada, hora de Tokio. Desayuno y desplazamiento al Estadio Nacional de Tokio y alrededores.
Adiós al Estadio Nacional de Tokio... hasta dentro de algo más de dos horas y media
Las gradas desiertas del Estadio Nacional de Tokio están a punto de despedir ya a los y las marchadoras. Recordemos que son las 07:36 de la madrugada en la capital nipona. Ahora deben afrontar un circuito de 2 kilómetros al que tienen que dar 16 vueltas. Son 50 marchadores masculinos y 47 femeninas.
En Tokio, 25 grados y ¡¡¡92 por ciento de humedad!!!
Una corrección y es que las dos pruebas, recordemos que ellos y ellas salen a la vez, van a comenzar con 25 grados, pero con el 92 por ciento de humedad. Una locura. Veremos cómo responden los y las marchadoras en una prueba durísima. María Pérez casi teme más a las condiciones climáticas que a sus rivales.
Ya están todos y todas en el Estadio Nacional de Tokio
A diferencia de anteriores campeonatos, la prueba de 35 kilómetros marcha empezará y terminará en el Estadio Nacional de Tokio. Se trata del escenario en el que se desarrollaron las pruebas atléticas en los Juegos de hace cuatro años. Esto está ya a punto de comenzar. A eso de las tres de la madrugada tendremos las primeras medallas de los campeonatos.
La desgracia de Fátima Diame
Antes de empezar los campeonatos, España ha sufrido una baja. La valenciana Fátima Diame, doble bronce mundial en pista cubierta en salto de longitud, se perderá por lesión de última hora los Mundiales de Tokio. Diame, de 28 años, tenia previsto competir en la jornada inaugural en la ronda clasificatoria junto a Irati Mitxelena. El objetivo de la valenciana, pese a llegar con 6,82 metros de marca personal esta temporada, la decimocuarta mejor de todas las competidoras, era pasar a la final intentando mejorar ese registro y también el sexto puesto de hace dos años en los Mundiales de Budapest 2023. Fátima Diame, entrenada por Iván Pedroso en el grupo de trabajo que el cubano tiene en Guadalajara, pretendía en Tokio sacar su mejor versión en un gran campeonato internacional al aire libre, algo que se le está resistiendo, ya que sus dos medallas en Mundiales, ambas de bronce, las logró en Glasgow 2024 (6,72) y Nanjing 2025 (6,72) bajo techo.
El recuerdo de los dobletes de María Pérez y Álvaro Martín en Budapest
Los pasados Mundiales de Budapest ratificaron el liderazgo de la marcha en el atletismo español. María Pérez y Álvaro Martín firmaron un póquer de oros entre los 20 y los 35 kilómetros marcha. Un año después ambos se colgaron el oro en los Juegos de París en el nuevo relevo mixto. El extremeño se retiró poco después y la de Orce llega a Tokio en busca de nuevos metales. La marchadora granadina, subcampeona olímpica de 20 kilómetros, llega a Tokio con la mejor marca del año (2:38:59) para batir a rivales como la peruana Kimberly García, la italiana Antonella Palmisano o la habitual legión de asiáticas.
Preocupación por la temperatura y la humedad de Tokio
El campeonato se disputa con unas fechas algo más retrasadas de lo habitual, en torno a un mes de diferencia. El objetivo es que las temperaturas y la humedad de Tokio no lastraran alguna de las pruebas como la de 35 kilómetros marcha. Pero no ha habido manera. La organización ha decidido adelantar media hora la prueba y los marchadores comenzarán a competir a las 07:30, hora nipona. A las 00:30 hora española empezarán ambas pruebas. Lo harán con 25 grados, amenaza de lluvia y una humedad que supera el 80 por ciento.
¡Bienvenidos a los Mundiales de Tokio!
¡Muy buenas noches! Tokio acoge desde esta madrugada y hasta el 21 de septiembre los Campeonatos del Mundo del Atletismo al Aire Libre. España llega con 55 atletas (30 hombres y 25 mujeres) y con el desafío de brillar como hizo hace dos años en Budapest con cinco medallas. Con el recuerdo de la gran actuación del verano pasado en los Juegos de París, dos oros, una plata, un bronce y cinco diplomas, el atletismo español arranca los campeonatos en la prueba de 35 kilómetros marcha. Van a coincidir las pruebas masculina y femenina así que veremos por las calles de Tokio a Miguel Ángel López, Daniel Chamosa, Manuel Bermúdez, María Pérez, Cristina Montesinos y Raquel González. María Pérez, doble campeona del mundo y oro olímpico en París, será la gran opción para la expedición española.
