Navalcarnero - Getafe: Richi de Souza, de ser entrenado por Luis Milla padre a ser rival de Luis Milla hijo

Más de 1.500 aficionados acudirán hoy al Municipal Mariano González para presenciar la segunda ronda de Copa entre el Navalcarnero y el Getafe. Richi de Souza, defensa del CDA Navalcarnero, es uno de los protagonistas del derbi. El central y capitán se reencuentra con un equipo que es parte fundamental de su formación y de su identidad deportiva. «Con 36 años pensaba que esto nunca iba a ocurrir y mira... ahora jugaré contra el equipo que me formó. Llegué a Getafe en segundo año de cadete, con 15, y cuando llego me dicen que era casi imposible que me quedase, pero al día siguiente recibo una llamada para que fuera a entrenar, que me querían ver. Les gusté y me hicieron ficha, en una posición en la que no había jugado nunca. Era un reto para mí y me supuso un cambio de mentalidad, el ser un jugador más completo», dice.

Durante su etapa como «azulón» fue entrenado por Luis Milla, exfutbolista internacional y figura clave en su desarrollo. Hoy, el destino le coloca frente al hijo de aquel técnico, el centrocampista del Getafe, en un duelo que le emociona. «Tengo mucho cariño a la familia Milla, además Luis hijo es uno de mis jugadores favoritos y me fijo mucho en él. Estoy muy feliz por enfrentarme a él. Luego no sé si me tocará su camiseta porque harán un sorteo. Lo que sí conozco es que Luis padre fue clave en mi infancia para ser un jugador más fuerte», mantiene.

Richi nunca olvidará un momento que le cambió su vida deportiva en Getafe y del que Milla tuvo mucho que ver. «Un día recibo una llamada del delegado del primer equipo para que fuera a un amistoso con la primera plantilla ante el Leganés y a partir de ahí cuentan conmigo para el día a día del primer equipo. Los entrenadores eran Michael Laudrup y Luis Milla. Llegué a ir ocho jornadas de Liga con el primer equipo, y una de Europa League. Además, mi primera convocatoria fue en el Bernabéu. Tanto esa llamada como todas fueron una experiencia increíble, estar a día a día con jugadores de élite era todo un aprendizaje», afirma.

El Navalcarnero eliminó al Mérida en la ronda anterior, una victoria sufrida que reforzó al grupo y en la que Richi volvió a mostrar solvencia y madurez en la zaga. Richi es uno de los futbolistas llamados a marcar el carácter del Navalcarnero. No sólo conoce desde dentro la filosofía del Getafe, sino que aporta un plus emocional que puede contagiar al vestuario. Su lectura defensiva, su intensidad y su experiencia lo convierten en un pilar para contener el empuje de un rival acostumbrado a la élite. «Estuve seis años en Getafe y estoy súper agradecido. Gracias a ellos tuve la oportunidad de tocar el fútbol de élite y me llevé muchos recuerdos muy bonitos de aquella etapa. Les tengo un cariño especial», concluye.